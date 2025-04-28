利物浦再奪英超｜史諾靠「高普遺產」再登頂　黃金班底最後一舞

德國教頭高普（Jurgen Klopp）為利物浦重拾光輝歲月奠基，3度置身歐聯決賽並在2018/19再登歐洲之巔，哥迪奧拿領曼城橫掃英格蘭本土獎盃，紅軍仍能長年跟藍月亮周旋到底，2019/20球季首奪英超，之後持續在有限資源下跟曼城力拚，高普卻因此筋竭力疲。



去年夏天高普離隊的同時，也為繼任的史諾（Arne Slot）留下寶貴資產——昔日奪冠的五大主力，加上麥阿里士打，蘇保斯拉爾和格雲貝治三大中場新核心，組成一個力足爭標的黃金班底，造就史諾上任首季即奪得英超聯賽冠軍，也是利物浦第20次贏得英格蘭頂級聯賽冠軍，跟宿敵曼聯的封王次數看齊。



利物浦2019/20球季首奪英超的正選班底。（FOTMOB）

從「埃及文明」+鐵人中場 到結合新舊骨幹

高普麾下紅軍的「重金屬足球」，全盛期是沙拿，文尼，法明奴這個前場「埃及文明」三叉戟組合，加上3位掃蕩力強的全能中場韋拿杜姆，軒達臣和法賓奴，配合兩個跑動和出擊力強大的閘衛阿歷山大阿諾特和羅拔臣，後防由雲迪積克指揮若定，門神艾利臣把守最後一關。

高普離任前，已陸續為這個冠軍班底換血，3個鐵人中場以至鐵血副隊長占士米拿全數離隊，由年輕有活力的麥阿里士打，蘇保斯拉爾和格雲貝治取而代之；法明奴和文尼均轉戰沙特阿拉伯聯賽，前線引入紐尼斯、路爾斯迪亞斯和加普。如此一來，2019/20冠軍班底之中，到今季只剩下沙拿，艾利臣，羅拔臣，雲迪積克及阿歷山大阿諾特5人。

利物浦今季陣容。（FOTMOB）

史諾靠「高普遺產」陣容登陸英超即贏冠軍

史諾上任後，紅軍去年夏季轉會窗只買入兩個球員，3000萬歐元買入格魯吉亞門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）後立即外借回華倫西亞，基艾沙則是傷多過踢，感覺上「買咗等如無買」，到冬季轉會窗沒有購入任何球員，史諾就是靠高普留下來的「遺產」地樁上陣，贏得英超。

不可思議的是，就在利物浦今季在聯賽遙遙領放之際，球會遲遲未跟三大主力沙拿、雲迪積克和阿歷山大阿諾特續約，令高普留下的「黃金班底」一度陷入崩潰危機。踏入球季尾聲，利物浦到4月終先後與沙拿和隊長雲迪積克續約兩年，可是盛傳獲皇馬招手的副隊長阿歷山大阿諾特，一直未有續約消息。

高普帶領利物浦在2019/20球季首奪英超。（Getty Images）

黃金班底最後一舞

史諾與高普同樣愛笑，但在利物浦的日子仍短，與球員之間的感情難及德國主帥跟麾下那樣深厚，尤其是獲高普親自提拔上一隊的阿歷山大阿諾特。這個「聰明仔」向來冷靜自若，就算深愛利物浦，無論球隊捧盃或落敗失意之時也鮮會看到他落淚，可是月前跟高普告別時終於忍不住哭了出來。

高普離隊對他打擊甚大，曾經對紅軍忠心不貳的他，似乎在皇馬熱烈「追求」下漸有離心。26歲的他很大機會是紅軍2019/20英超冠軍班底僅餘5人中率先離隊的一位，TAA的空缺難以彌補；沙拿和雲迪積克就算續約兩年，下季開始時已經分別33、34歲；艾利臣的合約同在2027年屆滿，球隊似乎有意交由馬馬達舒維尼接棒；31歲的羅拔臣嚴重下滑，來季合約又進入最後一年。

可以預見，未來數季利物浦在不同位置持續會有大變動，禍福難料之下，今季的英超冠軍很大程度上會是高普留下「黃金班底」的最後一舞，紅軍今夏應會按史諾的喜好和戰術需要增兵，為未來建立全新班底。

阿歷山大阿諾特對李斯特城攻入全場唯一入球後與史諾擁抱。（Getty Images）

紅軍再奪英超「高普遺臣」：沙拿——表現最出色一季

年齡：32歲

加盟時間：2017年7月1日

沙拿今季表現搶眼，被認為是生涯最出色一季。（路透社）

沙拿今季表現搶眼，英超33場貢獻27球18助攻，直接參與45個入球，佔球隊75個入球的6成，絕對是利物浦今季能再次贏得英超的球場上最大功臣。他大有機會同時成為今季英超的入球及助攻王，未完季便已打破英超史上單季直接參與入球紀錄。

利物浦今季遲遲未向他提出新合約，沙拿屢次公開表達不滿，引來外界譁然，無法理解紅軍管理層的獨特思維。沙拿表明長留紅軍心意，想為利物浦再奪英超和歐聯冠軍，球會終在4月跟他續約兩年。有報道指，沙拿為留在紅軍拒絕沙特球會開出的10倍人工，足見他對利物浦之情。

沙拿2月尾接受TNT Sports訪問時談及在利物浦的未來，當時他仍未與球隊續約，那番說話某程度也是球迷對紅軍高普黃金班底的記憶：「我只是希望球迷記住，我為球迷及這座城市付出一切……我只是希望他們記住，我在這裏效力了8年。」

紅軍再奪英超「高普遺臣」：雲迪積克——後防定海神針

年齡：33歲

加盟時間：2018年1月1日

雲迪積克自2018加盟至今，一直是球隊後防靈魂人物。（路透社）

雲迪積克在2018年以7500萬英鎊轉會費加盟利物浦，打破全球後衛最高身價紀錄，他加盟後也不負高普期望，一直是球隊後防定海神針。即使將踏入34歲，依然是球隊後防靈魂人物，也被廣泛認定是現今足球壇最強中堅。

紅軍今季盃賽表現令人失望，雲迪積克在歐聯16強對巴黎聖日耳門的表現也受到外界批評，不過他領導防線的能力始終首屈一指，而且頂上功夫出色，近日對韋斯咸一仗他和羅拔臣的失誤導致球隊比賽末段被扳平後僅3分鐘，他便接應角球頂入致勝一球領軍反勝，今季英超帶來2入球1助攻，紅軍在他領導下早早便在聯賽確立優勢，成功再奪英超。

沙拿宣布續約後一周，雲迪積克也確定跟利物浦延長合約2年，相信能讓紅軍球迷安心不少，也有助穩定軍心。

紅軍再奪英超「高普遺臣」：阿歷山大阿諾特：成皇馬頭號目標

年齡：26歲

加盟時間：2016年7月1日（利物浦青訓升上一隊）

阿歷山大阿諾特最近一年多次與皇家馬德里扯上關係。（路透社）

副隊長阿歷山大阿諾特出身利物浦青訓，在球隊內的地位毋庸置疑，他一直被認定是紅軍未來隊長人選。他的死球和傳球能力強大而且視野廣闊，與左閘羅拔臣同為高普麾下發動攻勢的起點，目前累積64次英超助攻，是英超史上助攻次數最多的後衛。

早前對李斯特城一仗，他傷癒復出即射入致勝球，為球隊取得奪冠重要3分，然而他的合約今夏到期，至今尚未有續約消息，皇家馬德里已多次表明想羅致，盛傳今季完結後便會免費轉會加盟，很大機會是率先離隊的「高普遺臣」。

紅軍再奪英超「高普遺臣」：羅拔臣——表現大幅滑落

年齡：31歲

加盟時間：2017年7月21日

羅拔臣今季表現與之前比較明顯下滑。（路透社）

羅拔臣從加盟時被笑「英冠料」，到之後獲球迷稱讚是世界最佳左閘，再到現在表現持續滑落甚至出醜，昔日每場不惜力氣全力拚搏的「電兔」已經31歲，而且明顯巔峰已過。他的合約明年夏天才到期，表現和出勤紀錄最近兩季明顯下滑之下，利物浦盛傳已鎖定收購般尼茅夫的卻基斯，來季羅拔臣料將失去正選。今年3月時他曾表示對此並不擔心，笑稱：「利物浦與世上所有左閘都有傳聞」。

他在英超後衛歷史助攻榜以59次排名第2，僅次好拍檔阿歷山大阿諾特，只是與之前最多一季英超貢獻10次助攻相比，今季他在聯賽沒有助攻，也無入球，全季只在歐聯送出1次助攻。

紅軍再奪英超「高普遺臣」：艾利臣——利物浦最強守護神

年齡：32歲

加盟時間：2018年7月19日

艾利臣持續有出色表現。（路透社）

艾利臣2018年從羅馬以6680萬英鎊加盟，一度成為史上最高身價門將，車路士眼見艾利臣被買，隨即以更高價收購阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）。Kepa在藍軍已失去正選並持續被外借，艾利臣始終穩佔利物浦正選門將之位。

近年他的受傷日子漸多，每逢出場表現依然出眾，今季焦點大戰歐聯16強首回合作客巴黎聖日耳門，他多次高飛低撲力保不失，助球隊在極大劣勢下以1：0勝出，對方主帥安歷基也無奈稱：「足球有時就是這麼不公平」。32歲的艾利臣與利物浦仍有2年合約，暫時未有續約消息，也令馬馬達舒維尼兩年後勢將取代艾利臣的消息愈演愈烈。

利物浦再奪英超系列：