馬龍：退役生活定不及打波精彩　拒辦告別儀式「怕在大家面前哭」

中國乒乓球協會（中國乒協）周三（23日）發生管理層變動，仍是現役球手的名將馬龍成為副主席，外界關注這位奧運六金得主何時會選擇「掛拍」。



36歲的馬龍去年底宣布退出世界排名，但他仍會出戰今年底的全運會，但早明言肯定是最後一屆。

當選中國乒協副主席後，他接受中央電視台專訪，表示會把是否退役這個問題交給時間，「（踏入人生新一章的話，）不是自己想怎樣就能達到，無論做什麼選擇或規劃，都不會比（做）運動員更精彩。」

馬龍成為新一屆中國乒協副主席。（Getty Images）

這位向來低調的球手亦稱，若真的退役，不會刻意舉辦發布會去告別，「希望某一次比賽完了之後，算是一個正式告別。賽場上告別我覺得挺好，就像軍人在戰場上一樣。」

被問到球迷可能更喜歡其他告別方式，馬龍這樣回應，「我相信球迷會相信我的抉擇。如果是正式告別儀式，我怕在大家面前哭，多彆扭。默默告別可能（我）也會哭，但別人看不見也行。」

馬龍至今在4屆奧運共收穫6金。（Getty Images）

馬龍征戰職業乒乓球壇接近廿載，是兵壇至今唯一造出「雙圈大滿貫」佳績的球員，分別在奧運會、世錦賽和世界盃，都奪得過兩次或以上的單打冠軍。

這位球迷心目中永遠的「龍隊」，縱然缺少一場盛大告別，也會長留在觀眾心底。馬龍曾這樣說：「總有一天，時間會覆蓋一個人的經歷榮譽，希望大家能記住，21世紀的乒乓球壇，曾有一個鞍山小馬。」