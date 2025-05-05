F1邁亞密站｜車手駕駛LEGO戰車鬥法　皮亞斯特利三連冠超越諾里斯

F1（一級方程式）邁亞密站，最搶眼的一幕出現在賽前，20位車手駕駛10架由LEGO砌成的1：1戰車在賽道上巡遊，出現不少有趣場面。

享樂過後回歸戰場，四屆冠軍韋斯達賓再遭遇打擊，咸美頓的法拉利生涯仍不順遂，笑到最後的仍是麥拿侖，皮亞斯特利再次奪冠，成為千禧之後首位3連冠的麥拿侖車手。



10隊車手各自駕駛己隊的LEGO版戰車，在安全車帶領下繞場，畫面相當有趣。（Getty Images）

LEGO與F1早前合作推出模型車，同時在各地舉辦宣傳活動，來到邁亞密站，更帶來10架1：1等比例的F1戰車展覽。未料原來這些LEGO戰車，竟然真的可以在賽道上駕駛，今站賽前車手巡遊就是由10隊的車手，駕駛LEGO車在賽道上慢駛，車手們也展現出競爭心，嘗試用LEGO車鬥車、爬頭等，間中出現擦撞的畫面，車手都不禁爆笑，場面相當歡樂。

完成這次LEGO巡遊後，咸美頓說：「這是其中一次最有趣的賽前巡遊」，剛為人父的韋斯達賓則提醒賽會要好好清理賽道，「應該很多LEGO碎片在賽道上，有些人撞在一起了。」

賽車媒體Planet F1報道指，這批可駕駛的LEGO戰車動用了40萬粒LEGO、花了22000小時、由26名LEGO專家製作而成，最高時速20公里。10架車雖然採用一樣的底盤，但車身盡量還原真實的模樣，包括每隊都有獨特設計的側箱，也獲授權使用每隊的拉花和贊助商商標。

邁亞密站由紅牛的韋斯達賓在排位賽奪得頭位，然而這個賽站自2022年首度舉辦以來，從未有頭位起步的車手奪得冠軍。韋斯達賓在起步後早段仍能保持領先，但從第2位起步的諾里斯和第4位起步的皮亞斯特利所駕駛的麥拿侖性能超卓，當中皮亞斯特利向「韋少」步步進逼，並在第14圈取得領先，3圈後，諾里斯也成功超越韋斯達賓登上第2位。

皮亞斯特利和諾里斯一直穩居首兩位，未有其他戰車可威脅，最終皮亞斯特利奪得冠軍，連續3站奪冠，也是27年來首位連奪3個分站冠軍的麥拿侖車手，這名澳洲車手自2023年登上F1以來，今次是第6次贏得分站冠軍，超越已在麥拿侖和F1第6個賽季的隊友諾里斯（5次分站冠軍），同時繼續在車手積分榜領先，成為今屆世界冠軍車手的熱門。

皮亞斯特利今季成為車手世界冠軍熱門之一。（路透社）

韋斯達賓最後排在第2的諾里斯和第3的安東尼利之後，屈居第4名，無緣頒獎台。他在賽後道：「拿第3或第4都無所謂，我不是為了競爭這些位置而比賽的。」他目前在車手榜排第4；角田裕毅今站以第10名完賽，反映紅牛戰車的戰力的確不如人意。

至於法拉利今站表現令人失望，陸克萊和咸美頓分別只能以第7和8名完賽，咸美頓還屢屢在無線電上表達對車隊決策的不滿。

今站，威廉士車隊也成為驚喜，兩名車手辛斯和艾邦在排位賽已有好表現，分別以第6和第7名起步，在賽道上更可與平治和法拉利交手，最終艾邦獲第6名、辛斯第9，為車隊帶來重要的積分。