游泳︱莉迪姬800米自由泳繼續無敵　美國女水神時隔近9年再創世績

世界泳壇英雄出少年，泳手運動員生涯往往少年時期開始，24、5歲已達巔峰甚至退役，不過美國名將莉迪姬（Katie Ledecky）又一次證明她為何是大家心目中的「女水神」——28歲的她以8分4.12秒刷新800米自由泳世界紀錄。



28歲的莉迪姬（Katie Ledecky）時隔9年再創女子800米自由泳世界紀錄。（Getty Images）

美國「女水神」莉迪姬800自近13年無敵手

莉迪姬已經稱霸女子800米自由泳項目近13年，2012、2016、2020和2024連續四屆奧運贏得800自金牌，目前歷來女子800自史上最快時間頭十位全部都是屬於她名下。

莉迪姬曾在400米以上的中長距離女子自由泳項目難逢敵手，近年受到澳洲兩大泳將迪梅絲（Ariarne Titmus）和奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），加上加拿大「怪物級」新星麥堅杜殊（Summer McIntosh）衝擊，400米的競爭力不如以往，然而800米一直未有任何泳手能威脅她。

莉迪姬得悉打破世界紀錄後非常開心。（Getty Images）

時隔9年再創800自世界紀錄

她在美國TYR游泳系列賽Fort Lauderdale分站， 以8分04.12秒刷新她本人在2016里約熱內盧奧運創下的8分04.79秒舊紀錄，接近9年過去，28歲的莉迪姬依然能夠游得比19歲的自己更快，而且較最接近的對手快近20秒。

絕大部分比賽，莉迪姬在800、1500米自由泳其實都遠遠拋離對手，難能可貴地即使沒有對手施壓，她依然會拚出全力爭取佳績。然而她對上一次創出世界紀錄已經是7年前的事——2018年刷新1500米世績，近年她的「統治力」已不及巔峰期，外界以為她已無力再衝擊新紀錄，但莉迪姬過去一周的神勇表現，證明她還有能力再創新高峰。

莉迪姬賽後說：「我不能停止地笑」。（Getty Images）

「我停不了地笑」

周三她在1500米自由泳游出15分24.51秒，那是她在2018年游出的15分20.48秒後，歷來第二最快時間。繼而在400自以相當快、貼近個人最佳成績的3分56.81秒擊敗麥堅杜殊封后。莉迪姬在全場支持者的歡呼聲中800自奪冠，看向計時板發現打破世界紀錄一刻，興奮得高舉雙臂水花四濺。

「我不能停止地笑，但整個星期都是這樣（好成績），所以也不是真的太出奇。」身經百戰的莉迪姬也不諱言，「花上這麼多年時間，今夜終於做到，真是奇妙的一夜。」比賽場地是個室外泳池，兩旁觀眾席支持者熱情高聲打氣，她大讚：「觀眾真是神奇，沒有他們我便不能做到，當我750米轉池打氣聲已經很響亮，我告訴自己：別浪費今次機會，然後開始作最後衝刺。」

禾殊（Gretchen Walsh）以54.60秒打破100米蝶泳世界紀錄，成為歷來首位在這項目游進55秒內的女性。（Getty Images）

期待2028奧運首度主場出戰

莉迪姬在800自的壟斷程度，TYR Sport帖文的形容最為貼切，「她身處在只有自己一個人的聯賽（In a league of her own）」。她在4屆奧運累積9金4銀1銅共14面獎牌，無論金牌數目還是獎牌總數，都只是僅次「水神」菲比斯（Michael Phelps）。3年後的2028洛杉磯奧運再次在美國上演，那時候她已經31歲，「我想在洛杉磯出戰，在美國本土出戰奧運是個獨一無二的機會，不是每個運動員都有機會主場出戰奧運。」

她打破800自世績同一天，美國國家隊隊友禾殊（Gretchen Walsh）亦以54.60秒打破100米蝶泳世界紀錄，成為歷來首位在這項目游進55秒內的女性。