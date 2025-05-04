英超︱阿仙奴又輸一場被看扁無法贏PSG　阿迪達誓將悲憤化為力量

阿仙奴今季英超又一次失之交臂，他們仍有一場比賽可以拯救今個賽季——周三深夜歐聯作客巴黎聖日耳門，力爭收復落後一球的失地，第二度置身決賽。大戰當前，周六聯賽主場對般尼茅夫，領隊阿迪達仍派出強陣應戰，上半場領先一球下，遭對手下半場連入兩球反勝，未能以一場勝仗壯行色。

主力未獲休息，又未能贏波提振士氣，落入一個頗為尷尬境地，阿迪達賽後說，要好好運用今仗的憤怒、沮喪和失望在對PSG一仗身上。



阿仙奴主場遭般尼茅夫反勝，未能以一場勝仗為歐聯四強壯行色。（路透社）

未能以勝仗壯行色 阿迪達：要好好運用今場帶來的憤怒

阿仙奴派出強陣對般尼茅夫，唯一只收起近期經常串演中鋒的馬連奴。34分鐘由迪格蘭賴斯先開紀錄，下半場中段般尼茅夫憑一次界外球攻勢，一次角球攻勢，分別在67和75分鐘各入一球。阿迪達的換人未見效果，而且其中3個調動到86分鐘才使用，變陣來得太遲，以1：2敗陣，首度主場不敵般尼茅夫。

周三歐聯四強次回合在落後一球下要作客PSG，本色已經相當艱難，賽前這樣遭般尼茅夫反勝，英國廣播公司（BBC）形容，「任務如今看來更加艱鉅」，不過阿迪達堅信這場敗仗最終會對阿仙奴有利。

阿仙奴主帥阿迪達稱，要好好運用今場敗仗帶來的憤怒。（路透社）

防守死球成阿仙奴一大致命傷

阿迪達承認：「今場敗仗未能帶來正確勢頭，並帶來大量憤怒、沮喪和失望，讓我們在周三把它們全部運用出來，這是我們必須要做的事。」

阿仙奴雖然憑死球獲得不少入球，但防守死球也是他們一大弱點，今季38.7%聯賽失球都是來自死球，是英超20隊之中比例最高一隊，今場兩個失球也是來自死球。比起如何失球，更令人憂慮是他們在英超近仗表現，阿仙奴對上5場先取得入球的聯賽之中，多達4場未能維持優勢，球季至今在領先的情況下已失去21分之多，未能鎖定勝利的情況相當嚴重。

防守死球成阿仙奴一大致命傷，今場般尼茅夫兩個入球都是來自死球。（路透社）

前英格蘭門將：看不到阿仙奴能贏PSG的可能

主力前鋒接連受傷提早「收咧」，兵工廠今季鋒力平平，周六一仗75分鐘般尼茅夫2：1反超前後，阿仙奴竟在餘下比賽沒有一次攻門，擔任評述的前英格蘭門將羅拔格連稱，「看到這個狀況，根本看不到（阿仙奴擊敗PSG）這個可能」。他批評，「把迪格蘭賴斯從這球隊中拿走，便只剩下一隊對入球失去信心和構思的球員，阿仙奴在僅餘的時間有很多功夫要做。」

阿迪達今場在74分鐘換走賴斯，1分鐘後般尼茅夫便攻入反勝一球，如格連所言，當賴斯不在陣中，阿仙奴在前線便茫無頭緒，但他離場後球隊竟連一記攻門也沒有，亦確實誇張。當然一眾球員的心思可能已飄到對PSG一戰，奈何阿仙奴近5場英超4場失分，曾經看似雷打不動的亞軍席位，在英超尚餘3輪賽事之下兩個對手曼城和紐卡素已愈追愈近。

阿迪達亦說：「我們有很多工作要做，是的，因為數字上我們仍未獲得歐聯資格。我們尚未獲得第二名，因此我們仍有很多功夫要做。」