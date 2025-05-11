銀齡媽媽跌斷腳成人生轉捩點　棄穩定工作與女兒合夥開健身工作室

銀髮族容易面對一些健康問題，如容易跌倒、平衡力不佳，日常活動也會有影響。

適逢母親節，我們請來體適能教練Angel和媽媽Eva受訪和教授簡單的家居運動，減少跌倒機會、紓緩肩頸膊痛。

Eva也會以曾跌倒受傷的過來人身份談銀髮族的難處，而受傷如何成為她開展新生活、甚至是兩母女共同創業的契機。



Eva（左）與女兒Angel（右）。（高詩琦攝）

現年「六字頭」的Eva驟眼看相當健康，從事文職工作多年的她以前是瑜伽愛好者，還常常隨做了健身教練多年的女兒Angel運動。然而她3年前一次在醫院探病時，反而自己跣腳跌倒，一跌，便跌斷了右邊大腿骨，「挺諷刺的，在醫院跌倒所以很快就可以入院。」

Eva因而需要做手術，置入螺絲、駁回斷開的骨，疤痕長及整條大腿，本來身體健康的她才發現「走路不是必然」，手術後坐了3星期輪椅後，還要重新學走路，她怕長時間不動會繼續退化，堅持做家務；但受傷也留下陰影，常擔心再受傷、做物理治療時也怕治療師太用力令她骨頭斷開。

跟Angel和Eva學習簡單家居運動，幫助減低跌倒機會：

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猶幸女兒本身是教練，在遵從物理治療師的建議下，Angel也協助指導Eva在家中做復健運動，「逐步逐步地來回走，重新學習運用每一部份的肌肉也是學問；我也逼自己照常做家務，如果無法一次拿起一碟餸，就逐少𢳂，像螞蟻搬家。」漸漸地，Eva能回復到正常生活，但意外也令她一度無法工作，令她不免思考：「是上天要我休息一下嗎？如果不上班，能做什麼呢？」

Angel做了多年健身教練，過往一直是租用其他場地開班、或是與其他教練合夥開設工作室，然而對未來發展都不是長久之計，她一直思索是否應獨立開設個人的工作室。

兩母女現在合作開設健身工作室。（高詩琦攝）

從Angel踏上教練路之初，Eva和丈夫已全力支持，也會在她遇到困難時給予實質的幫助和意見，思前想後，她決定和女兒做合作夥伴，兩母女共同開設工作室，除了金錢上的投資，Eva替工作室打理她最擅長的行政工作，Angel除了教班也在社交媒體上做推廣工作。

Eva說，以前兩母女因各自忙於工作，見面時間較少，現在在工作室可以經常見面，「有個做健身教練的女兒，我覺得是很好的，我能很快掌握各種健康資訊，而且也能看着她幫助學生，，一開始她可能會比較單向地指示學生動作，現在她真的會和學生溝通，了解對方的身體或心靈需要。」

看着女兒成長是滿足，對Eva來說，「一腳踢」處理工作室的文件如強積金等，也是新的挑戰，「刺激一下腦部嘛」，她笑說。

意外受傷雖然帶來了許多不便和困難，但Eva最終將不幸遭遇轉化成人生的新機遇、與女兒的關係也更緊密：「人總會想留在舒適區，但這個轉變，令人生更精彩了。」