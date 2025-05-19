荷甲瘋狂爭標戰大結局　燕豪芬一度投降變封王　阿積士自毀長城

24/25球季荷甲煞科，燕豪芬以一分之差，力壓阿積士封王。在今季歐洲主流聯賽中，荷甲的爭標形勢可謂最戲劇性，劇情反轉再反轉，令人始料不及。在12月時，燕豪芬在榜首以9分領先阿積士，但之後燕豪芬陷入低潮，失去榜首，到3月的榜首大戰落敗後，更加反被阿積士拋離9分。那時候，燕豪芬將帥打定輸數，保住聯賽亞軍的歐聯資格就好了，但結果阿積士季尾崩潰，4輪聯賽不勝失了10分，反而燕豪芬重拾佳態，以一波連勝後上封王。



周日荷甲煞科日，榜首燕豪芬作客3：1擊敗鹿特丹斯巴達，憑季尾7連勝之勢，以1分力壓阿積士贏得聯賽冠軍。

回顧這個冠軍球季，燕豪芬隊長盧克迪莊（Luuk de Jong）仍覺難以置信，他說：「主場不敵阿積士，我們其實已經放棄了，那時我們落後9分。在聯賽餘下那麼少場之下，我不認為可以追得上。我們專注保住第二名的歐聯資格。」

盧克迪莊續說：「我從來沒有這種經歷。我們非常高興，因為我們曾經不敢想過做得到。」

今季荷甲爭標戰反轉再反轉，燕豪芬季初大勇，以開季10連勝坐穩榜首。在12月的時候，燕豪芬領先阿積士9分。不過，燕豪芬歇冬後低迷，踏入2025年後的7場聯賽僅1勝4和2負，將榜首拱手讓人。在3月，燕豪芬先經歷歐聯慘敗出局，主場被阿仙奴大炒7：1，到月底的聯賽榜首大戰，燕豪芬主場以0：2不敵阿積士。那時候聯賽尚餘7輪，燕豪芬以58分排次席，榜首的阿積士有67分，足足有9分差距。

之後，阿積士再贏多兩場，在聯賽只餘5輪下，領先9分優勢，冠軍應該都十拿九穩？然而，阿積士在4月底開始「撞邪」式崩潰，突然作客以0：4不敵烏特勒支，接着主場和鹿特丹斯巴達1：1，再輸奈梅亨0：3，出現嚴重的信心危機。上星期阿積士作客無欲無求的格羅寧根，明明領先2：1，對手尾段還要10人應戰，但阿積士在補時9分鐘失守，被追成2：2，由贏變和，而且令榜首易位，阿積士在尾二一輪跌落次席，燕豪芬重上榜首。

在周日的最後一輪聯賽，燕豪芬與阿積士一齊贏波，燕豪芬保住上周才獲得的榜首位置，戲劇性地以79分贏得荷甲冠軍，阿積士以78分得亞軍。對阿積士而言，荷甲亞軍的結果並非一個很差的成績，但當想到過程中那麼接近聯賽冠軍，但自己竟然由尾五到尾二一輪的聯賽不勝，2和2負失了10分，真的令球迷難以接受！

阿積士球迷協會的評論相信反映了很多人的心情，他們表示：「今個球季前，相信很多阿積士會對亞軍收貨……但阿積士幾乎拿到冠軍再跌落第二，令人心痛不已。近在咫尺，卻又遙不可及。」