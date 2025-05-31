東方反勝衛冕足總盃　巴科爾4分鐘演帽子戲法將離隊：已付出所有

今季港超聯最後一場比賽，標準流浪與東方爭奪足總盃，結果東方憑應屆香港足球先生巴科爾4分鐘內攻入3球，在3392人見證下反勝標準流浪捧盃。

然而這名西班牙籍射手在比賽後將離隊，勢轉投另一支港超爭標隊，主教練盧比度稱：「他值得去賺大錢。」



巴科爾已完成在東方的最後一仗。（廖雁雄攝）

今季港超聯最後一場比賽，標準流浪與東方爭奪足總盃。流浪今仗有翼鋒伊巴謙復出，搭檔日前獲頒「最佳前鋒」的劉智樂，年僅20歲的李泳豪亦被委以重任。

相反，東方將全數U22球員放在後備席，應屆香港足球先生巴科爾、「最佳門將」葉鴻輝、「最佳後衛」梁振邦與「最佳中場」馬高斯都擔正。

劉智樂近門加一腳，助流浪領先。（袁志浩攝）

流浪9分鐘已先開紀錄，安沙窩利抽射「撻Q」，造就門前的劉智樂加一腳破網；3分鐘後劉智樂偷走梁冠聰腳下球，皮球分邊至右路的雷仙奴抽射卻高出。

東方上半場埋門欠奉，巴杜姆禁區邊燙射越楣而去，已算最有威脅，流浪半場前有安沙兩次半單刀勁射偏離目標，半場僅領先1：0。

巴科爾4分鐘入3球，其中第二球遠距離笠入最精彩。（廖雁雄攝）

換邊後戰況膠着，但至80分鐘東方靠巴科爾一人扭轉戰局：他先接應洛迪古斯直線，快門將一步剷入；1分鐘後，他再於左路崎角位笠射，皮球剛好越過1.98米的奧力斯入網。

84分鐘，東方後防大腳解圍，巴科爾用頭點前，再勁射近柱成3：1，他之後再搏得安沙領第二黃被逐，結果東方憑此比數反勝流浪，衛冕足總盃，同時將獲得來季亞洲賽資格。

巴科爾憑一人之力助東方扭轉戰局。（廖雁雄攝）

作為應屆香港足球先生，巴科爾上演戲子帽法可說是展示了其功架，賽後獲頒決賽最佳球員的他，親口承認已完成在東方的最後一場比賽：「過去兩季我很開心，很感激隊友、教練團都很信任我，我也付出了所有，球隊值得明年繼續踢亞洲賽。」

巴科爾表示離隊跟球會無關，「我想嘗試及開展一個很有趣的計劃」。他表示自己會留在香港，有傳其新東家是另一港超爭標隊。東方主帥盧比度則相信，下季可繼續在將軍澳足球訓練中心跟巴科爾見面，「我為他高興，球員生涯很短暫，他值得去賺大錢」。

東方高舉足總盃，連同高級組銀牌，今季成為雙冠王。（廖雁雄攝）

東方體育會副主席游永強被問到巴科爾離隊一事，則稱東方不希望成為「某人FC」：「東方精神是打組織、團體性，每個時期都會告一段落。」他透露球會下季會更着重年輕球員，因隊內已慢慢老化，要為長期發展作打算，即使參與亞洲賽也不太擔心。

「我們正在港超以外搵外援，主要集中在前線，我們對自己揀人有信心，如巴科爾、賀爾、丹尼爾、高素巴耶夫都沒有港超經驗，加上新元素可對球隊有衝擊，即使有風險，但我寧願用合理價錢去搵有質素的球員。」