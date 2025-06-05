港足友賽0：0尼泊爾　連續兩場國際賽無入波　球迷高呼劉智樂

香港足球代表隊周四（5日）於香港大球場友賽尼泊爾，備戰下周二（10日）對印度的亞洲盃外圍賽。

結果港隊0：0打和尼泊爾，連續兩場國際賽與對手互交白卷，場上球迷一度高呼落選前鋒劉智樂的名字，不無原因。



港足友賽尼泊爾。（梁鵬威攝）

港隊上一場國際賽在亞洲盃外圍賽作客與新加坡踢成0：0，今晚面對世界排名低22位的尼泊爾，在安永佳、艾華頓與黃威等進攻主力缺陣下，由入籍中鋒米高擔正，配合祖連奴與史提芬彭利拿。

防線繼續由費蘭度、鐘樂安、周緣德與陳晉一組成，茹子楠與孫銘謙兩名中超兵同獲正選。新入籍兵奧力斯與洛迪古斯，與獲得補選的趙聡悟都列後備。

港足主教練韋斯活因棄選劉智樂備受熱議。（袁志浩攝）

大球場高層座位首度掛上大型打氣橫幅，印有港隊球員與贊助商日清的吉祥物「清仔」；雖然對印度一仗門票銷情理想，但今仗只得6092名球迷入場，也有部份尼泊爾擁躉在主隊球迷區打氣。

開賽前港隊主教練韋斯活被鏡頭捕捉出現在大銀幕上，現場隨即傳來噓聲，也有人高呼落選球員劉智樂的名字，比賽進入第7分鐘，球迷也有相同舉動，疑是用行動向對方「抗議」。

陳晉一今仗頻頻上前助攻。（梁鵬威攝）

上半場尼泊爾未對港足構成威脅，但屢次犯規一度踢中茹子楠頭部，他經包紮後繼續比賽。20分鐘，周緣德右路界外球「手榴彈」掟入禁區，米高頭槌二傳，史提芬彭利拿一抽高出。這位中場之後處理左路近底線罰球，同樣直射越楣而出，惹來隊友祖連奴上前爭論。

32分鐘，費蘭度中路突破，再挑傳予茹子楠入楔，但這名右翼衛勁射偏離目標。港隊之後曾有祖連奴放「冷箭」，惜角度太正，完半場前陳晉一左路急勁地波傳中，茹子楠回後，米高禁區頂燙射被守門員撲走，半場兩隊踢成0：0。

茹子楠縱受傷，經包紮後繼續比賽。（梁鵬威攝）

換邊後在米高受傷下，港隊洛迪古斯有機會上演「地標戰」，陳俊樂、吳宇曦跟趙聡悟等亦陸續後備入替。洛迪古斯一度偷波打反擊，但橫傳顏卓彬被解圍；之後孫銘謙接應角球曾製造混戰，只不過周緣德起腳無力。74分鐘港隊峨眉月頂有罰球機會，費蘭度射遠柱又遭救走。

洛迪古斯上演港隊地標戰。（袁志浩攝）

雖然尼泊爾補時階段有文尼拉馬領兩黃被逐，但最終港隊0：0仍與尼泊爾踢成平手，連續兩場與對手互交白卷，下周二（10日）將移師啟德體育園主場館，迎戰強敵印度，繼續爭取連續兩屆躋身亞洲盃決賽周。