碧咸封爵曼聯送祝賀 曾被指批評授勳制度 「感到無比光榮」
撰文：袁志浩
出版：更新：
英國公布英王查理斯三世壽辰授勳名單，50歲的英格蘭足球代表隊前隊長碧咸獲封爵士，以表揚他對體育和慈善事業的貢獻。
有「萬人迷」之稱的碧咸，曾經代表英格蘭上陣115次，更多次穿上隊長臂章，並在三屆世界盃上取得入球。以「七旋斬」聞名於世的他效力過曼聯和皇家馬德里等頂級球會，1999年為紅魔贏得「三冠王」，包括英超冠軍、歐冠冠軍及英格蘭足總盃冠軍。
在球場外碧咸亦致力公益事務，2005年起出任聯合國兒童基金會大使，去年亦成為「英王基金」大使，支持國王查理斯三世的教育計。他為兩間球會沙福特城及國際邁亞密的合夥班主，繼續推動體育。
碧咸封爵後，曼聯隨即在社交網站發文祝賀：「曼聯的每一位都十分恭喜你取得這特別的成就，你真的值得這一切。」碧咸則發表聲明，指自己在東倫敦成長，愛英國也為自己是英國人而自豪，「我從未幻想過自己會獲得這一份榮譽，感到無比光榮」。
他表示自己能夠代表英格蘭，甚至做隊長，不止是夢想成真，也是生涯中的榮幸；也對自己場外可以代表英國到世界交流、為弱勢社群與下一代出一分力而感到幸運。「我很感恩，這些給我滿足感的工作得到肯定。」碧咸稱自己需要時間消化喜訊，「這是一個令人情緒化的時間，我想跟我的家人好好分享」。
值得一提，碧咸早於2003年已獲頒大英帝國勳章，他2011年獲首度提名封爵，但其後因捲入逃稅爭議而落空。2017年有傳媒聲稱取得其私人電郵並流出，內容顯示他批評授勳制度和授勳委員會，碧咸當時透過發言人指，該電郵是「被駭客入侵」、「被竄改」。
碧咸有望封爵 英媒料下周公布授勳名單在列 與英王互動有跡可尋曼聯亞洲之旅惹非議 碧咸批評球員行為不當 以前曼聯會尊重球迷碧咸也發火 國際邁亞密大敗遭諷踢金錢足球 「請給點基本尊重」足球轉會｜碧咸班主夢想組合迪布尼＋美斯 國際邁亞密有望實現碧咸全裸噴血新廣告 眼利網民齊驚訝離奇一幕︱體育熱話曼聯傳奇接待員離世 坐陣紅魔鬼前台逾半世紀 碧咸難忘她一句話「曼聯需要改革」碧咸力撐新班主拉傑夫 點名現役一人踢法似佢碧咸感人影片紀念見艾歷臣「最後一面」 英格蘭名宿齊悼念老帥