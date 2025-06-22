世界女排聯賽香港站｜趙勇滿意中國表現　王媛媛盛讚：香港是福地

一連五日的世界女排聯賽香港站落幕，在逾萬名球迷見證下，中國隊以0：3不敵世界第一意大利，連同上站北京站，中國女排錄得5勝3負，暫列世界女排聯賽第6位。中國隊主教練趙勇為這兩站總結，即使表現有瑕疵，但場上表現拚搏依然值得嘉許。



中國女排以3勝1負結束香港站。（夏家朗攝）

世界女排聯賽香港站｜中國力戰0：3負意大利 啟德逾萬人入場觀戰

以年青陣容為主的中國女排，在北京主場首度登場，錄得兩場敗仗，然後今星期造訪另一「主場」香港，中國隊首戰以3：1擊敗捷克；與保加利亞打足5局驚險獲勝，再以3：1力克日本後，今晚與世界第一意大利交手卻吞下3蛋，香港站錄得3勝1負。經過兩站世界女排聯賽後，中國女排取得5勝3負，在聯賽榜排第6名，7月初在美國阿靈頓（Arlington）出戰第三站。

香港球迷對中國女排向來熱情，今年賽事首度移師啟德體藝館，從入場人數亦反映這一點，由首兩仗的約6000人，來到周末對日本吸引9980人，今晚對意大利一仗更突破萬人大關。

中國女排香港站4仗入場人數



6月18日：對捷克 6268人

6月19日：對保加利亞 6189人

6月21日：對日本 9980人

6月22日：對意大利 10005人



中國主教練趙勇。（夏家朗攝）

完成香港站後，中國主教練趙勇終於走進採訪區，總結兩站的表現，趙勇滿意眾將發揮，「完成北京站及香港站後，無論是成熟、年輕球員在場上表現同樣拚搏，即使在場上仍有瑕疵及改進空間，表現依然值得嘉許及肯定。」

趙勇接受電視台訪問時，直言今仗從意大利身上獲益良多，在攔防、防守上要繼續學習，亦是年輕球員需要的一點，而球員們要不斷吸收養份。趙勇表示完成兩站後，球隊是不斷進步，回去需要再總結，同時因為香港的熱情球迷，中國隊才可在艱難下取勝。

趙勇指今仗從意大利身上獲益不少。（夏家朗攝）

今仗拿下4分的王媛媛，談及第三局大比數落敗，她坦言第二局7次「刁時」對士氣有影響，「第二局未能拿下，對球隊士氣確實有影響，我們第三局沒有專注在場上、不夠集中，所以以大比分落敗。」王媛媛再度盛讚香港站的氣氛，「香港往往是中國女排的福地，每次比賽都發揮不錯，今站遇到不少有特色的對手，實力是十分強，也是為下一站做好準備。」

上場傷出的吳夢潔，今仗未被列入大軍名單，王媛媛透露對方傷勢無大礙，只是需要時間休息。