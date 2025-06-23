世界女排聯賽香港站︱董禹含取代吳夢潔任正選　對意大利光芒四射

世界女排聯賽（VNL）香港站壓軸戰中國女排大戰「世一」意大利，獨欠主力大槌吳夢潔，這位中國隊陣中得分王，周六對日本扣殺為球隊拿上奠勝最後一分，落地時踩中隊友陳厚羽「拗柴」倒地，隊友董禹含立即把吳夢潔背負到場邊，其後再坐上擔架床。

董禹含兩站下來上陣機會不多，吳夢潔受傷缺陣，對意大利身穿13號球衣的董禹含首度正選上陣，面對強大對手毫無懼色，這位力量型打法的大槌兩局已豪取16分，強勁扣殺博得全場觀眾嘩嘩聲驚呼不斷，也讓球迷終可一睹這位「隱藏版新星」的身手。

攝影：夏家朗



世界女排聯賽香港站︱中國對日本一仗，吳夢潔為球隊奠勝後受傷，董禹含立即把她背負離場。（夏家朗攝）

吳夢潔受傷獲董禹含揹出場邊

吳夢潔不止是中國女排陣中得分王，就算對意大利一仗因傷缺陣，仍以147分暫列今屆VNL得分最高球員。她在香港站3場賽事表現更勝北京站4戰，對捷克獲25分，對保加利亞豪取32分，對日本一仗也有24分進帳，包括奠定勝果的最後一分。

可惜她落地時「拗柴」，當刻有個窩心的場面——隊友董禹含迅速走進場內，背負吳夢潔到場邊，讓她盡快獲得治療。吳夢潔由擔架床抬離場，一度讓人擔心傷勢，不過對意大利賽後王媛媛受訪時向大家派上定心丸，指吳夢潔受勢不太嚴重，估計需要一些時間休息便可恢復。

董禹含首獲正選，打出驚喜表現。（夏家朗攝）

董禹含對意大利首獲正選演出驚喜

今屆VNL賽事14人大軍名單，由於李盈瑩受傷的關係，新上任的教練趙勇選入的4位主攻手全為年輕選手。同為22歲的吳夢潔和莊宇珊已累積數年國家隊經驗，均是球隊正選主力，身穿1號及2號球衣；另外兩人都是首次入選，21歲的唐欣披上3號球衣，亦有不少上陣機會，13號球衣的董禹含只得19歲，對意大利之前，在4人中上陣機會最少。

她周六揹吳夢潔出場邊，周日獲得首次正選機會，球迷終可一睹她的身手。日本女排近年在亞洲U18、U20級別賽事橫行，局面直到去年終打破，中國在兩個年齡層亞錦賽均在決賽擊敗日本奪冠，董禹含正是中國女排U20的得分王牌。她沒有令大家失望，面對「世一」兼奧運金牌得主意大利，頭兩局在對方身上不斷得分。

董禹含頭兩局在意大利身上不斷得分。（夏家朗攝）

身型打法如歐美球員 強力扣殺觀眾嘩嘩聲不斷

董禹含來自山西太原，初中時到北京學打排球，她以朱婷為偶像，身高1.89米的她扣球點高力量大，從高大結實的身材以至打法均猶如歐美球員，因此甫出道已備受注目。面對意大利的世界級防守，董禹含毫無懼色放膽起手，而且她每次扣殺和扣球式發球均因力量強勁發出嘭嘭聲，像日本球員和田由紀子一樣博得全場觀眾嘩嘩聲不斷。

中國失去吳夢潔，跟意大利的距離卻沒想像中大，有賴董禹含頭兩局各得8分。第2局兩軍鬥得難分難解，末段還因球證判決出現一個「問題球」，7度刁時下意大利才以32：30險勝，不過董禹含和後備上陣的另一主攻唐欣的演出都相當亮眼。第3局中國隊有點失去集中力以11：25再失一局，首度在香港站吃下敗仗，但這隊充滿朝氣活力的新一代中國女排，相信已讓球迷留下好印象。

董禹含的力量型打法精彩刺激。（梁鵬威攝）

意大利身上豪取19分 得分僅次伊高露

董禹含對意大利全場獲得19分，在隊中最高，較她頭7場加起來的17分還要多，全場亦僅次意大利主將伊高露的21分。趙勇教練麾下的中國女排青春無敵，繼16歲的正選二傳張籽萱，副攻有17歲的王奧芊、19歲的陳厚羽之後，19歲的主攻董禹含首度正選亮相，同樣有驚喜。

即使吳夢潔傷癒後，董禹含預料會重返後備席，但只要改善一傳不穩的毛病，以她的進攻能力，未來必有更多上陣機會。中國女排4位年輕新大槌各有特色，董禹含充滿力量的打法在中國較為罕見，站在球迷角度刺激感更高，希望她會有更多演出機會。