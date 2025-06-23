世界女排聯賽香港站｜伊高露董禹含網前交流被發酵 IG遭出征攻擊
撰文：普利森
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世界女排聯賽香港站在周日（22日）告一段落，但依然有餘波在網上發酵。意大利「重炮」伊高露（Paola Egonu）第三局中段扣球時，遭中國小將董禹含成功攔網，這名意大利球員其後以手勢要求董禹含在網前理論，此舉即引來網民熱烈討論，網民紛指伊高露的舉動不尊重。
世界女排聯賽香港站︱董禹含取代吳夢潔任正選 對意大利光芒四射
中國對意大利是世界女排聯賽香港站的壓軸一戰，中國女排以0：3力戰而敗，四戰錄得3勝1負，即使賽事已結束，網上輿論仍未停止。
戰至第三局，中國女排初段比分依然緊咬，取代吳夢潔的小將董禹含，攔下意大利「重炮」伊高露的扣殺，全隊中國女排興奮慶祝。這名意大利得分主力隨後走到網前，以手勢示意叫董禹含過來，兩人在網前交流兩句，球證認為伊高露的行徑不當，向她出示黃牌，伊高露一臉不解。
這片段隨即在微博上瘋傳，網民認為伊高露的舉動不尊重，尤其是她的手勢，並把她的動作解讀為：「被攔網後感覺不爽，隔網招呼小董（董禹含）」。微博留言當然一面倒攻擊伊高露，直斥這名意大利球員「素質真低」﹑「哪個巨星如此野蠻」。網民的行動當然不止在微博，更有人鼓動其他人在Instagram「出征」，要求伊高露道歉。
中國網民群情洶湧，伊高露收到不少留言後，亦在Instagram發限時動態，解釋當時的原意，「我只希望球員要小心，因為她（董禹含）踏至我方的場區，這樣對我和她都有可發生危險。」伊高露直言網民可以視她的行徑是「欺凌」，她只是不想再有球員受傷，而她根本不在意是否被攔下，因為排球就是如此。
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