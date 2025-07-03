足球熱話｜中乙長春喜都客隊更衣室「做手腳」　中足聯判罰款3萬

中乙球隊長春喜都今季在聯賽榜一直留守前列，早前在主場兩球淨勝山西崇德榮海，但他們卻被中國足球職業聯賽聯合會（簡稱中足聯）罰款3萬元，因為長春喜都在客隊更衣室「做手腳」，貼上黃色的符咒，被指「搞封建迷信活動」。



前身為吉林森陽的長春喜都，他們在2022年5月改名，上年獲得中足聯冠軍聯賽總決賽第5名，然後獲得遞補資格參加今季中乙。長春喜都「升班」中乙後，戰績不俗，一直保持前列，戰畢17輪後，長春喜都以33分暫列聯賽榜第二位。

長春喜都在中乙留守前列。（微博截圖）

長春喜都上月底主場2：0擊敗山西崇德榮海，全取3分，但贏了分數，卻要賠上罰款。中足聯周三（2日）發公告，根據比賽監督報告﹑短片等證據，「長春喜都足球俱樂部隊工作人員在客隊休息室放置若干封建迷信物品，造成不良影響」，向長春「予以通報批評」及罰款3萬人民幣。

網上流傳長春喜都在客隊更衣室貼上黃色符咒。（微博截圖）

中足聯在公告中強調，「堅決嚴肅處理各類違規違紀行為，淨化賽場風氣」，希望各個持份者繼續維持賽事秩序，維護得來不易的足球發展環境。

網上流傳「迷信物品」圖片，長春喜都在客隊更衣室貼上黃色符咒，並寫上「敕令山西崇德榮海必敗」。微博博主「中超觀察家」表示，在對手更衣室「做手腳」並不罕見，不少球隊也有類似做法，只是大部分球隊「作法」後清理現場，疑問為何還要放在更衣室中。