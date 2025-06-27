中超離譜低級失誤 河南後衛何超自殺式回傳擺烏龍 球隊由贏變輸
撰文：普利森
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昨（26日）晚的中超出現了一球嚴重失誤的烏龍球，河南守將何超打算回傳門將，結果直接將皮球踢進網窩，結果河南作客以1：2不敵雲南玉昆。烏龍球的片段在內地網絡上廣傳，不少網民稱之「太離譜了」，體育博主陳寧則認為何超回傳力度過大，屬於低級失誤。
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這場雲南玉昆主場對河南的中超比賽中，河南反客為主，在29分鐘開紀錄，半場領先1：0。然而，河南的失誤葬送了領先優勢，事發在59分鐘，河南後衛何超在無壓力下回傳，傳球的方向及力度欠佳，隊友門將王國明來不及挽救，最後何超傳了皮球入網，雲南玉昆追成1：1。
在雲南玉昆對河南的中超比賽中，河南後衛何超擺烏龍，他打算回傳門將，結果傳入了自己網窩，令到雲南玉昆追成1：1。（微博）
在雲南玉昆對河南的中超比賽中，河南後衛何超擺烏龍，他打算回傳門將，結果傳入了自己網窩，令到雲南玉昆追成1：1。（微博）
在尾段，河南更加輸十二碼，雲南玉昆派出外援恩里克主射入網，助雲南主場以2：1反勝河南。
何超這個烏龍球在網上引起熱議，相關片段亦在微博廣傳，不少網民形容為「超級巨大失誤」、「超巨失誤」及「離譜」。足球博主陳寧表示「看了重播，應該是他和門將沒有默契，而且何超回傳的力度有點大了，這屬於一個低級失誤。」
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