足球熱話｜日本國腳月初對澳洲經歷男人最痛　睪丸破裂即做手術

日本國腳町田浩樹來季轉戰德甲的賀芬咸，生涯首戰歐洲五大聯賽。這名27歲的日本守將早前綜藝節目中，談及月初對澳洲的世界盃外圍賽，他僅戰半場便退下火線，原來經歷了「男人最痛」，他強調對生育完全沒有影響。



町田浩樹月初代表日本在世界盃外圍賽作客澳洲，僅踢半場被調離場。（Getty Images）

日本隊早在今年3月取得來年美加墨世界盃決賽周的資格，即使月初作客對澳洲遭絕殺，對大局沒有影響。該仗對日本正選上陣的守將町田浩樹，僅戰半場退下火線，他在綜藝節目透露當時有傷在身。

「能在這裏說嗎？」町田浩樹尷尬地說，「其實是睪丸破裂了，是對抗時造成的。上半場15分鐘左右被撞到，其後我的肚子一直作賽，當我檢查時，發現腫起來，我就心知不妙，然後半場就被換出，其後數個小時都一直劇痛。」町田隨後在澳洲醫院接受手術，把壞死的睪丸切走，他強調今次意外不影響生育，「生育完全沒有問題，準確點說我還保留1.6個睪丸。」

町田浩樹上半場與對手發生碰撞，發現重要部位腫起。（Getty Images）

町田浩樹2022年首度以借將身份加盟比利時的聖圖爾登，結束賽季後返回日本，在朋友的介紹下認識，即使町田隨後返回比利時效力，兩人在異地依然發展為情侶，町田在2024年年初求婚成功，妻子起初以為走錯房間，原來是町田求婚，其後二人於上年6月在比利時步入禮堂，結為夫婦。

町田浩樹與妻子上年6月在比利時結婚。（Instagram截圖）

連同外借的球季，町田浩樹一共在聖圖爾登效力3個球季，這名日本國腳與德甲的賀芬咸扯上關係，並在日前官宣簽入町田，未有透露合約年期，德國天空體育透露轉會費為450萬歐元。町田生涯首次登陸歐洲五大聯賽，他當然對轉會感高興，直言是「生涯的最重要一步」，期待與新隊友合作，全力為賀芬咸取得成功。