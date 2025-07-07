F1英國站｜老將侯根保圓夢登頒獎台　尾排起步衝上三甲捧LEGO獎盃

F1英國站，見證老將圓夢。37歲的德國車手侯根保（Nico Hulkenberg）自2010年起出戰F1，等待了15年，終於在個人生涯第239場F1比賽中取得三甲，首次登上分站的頒獎台。



沙巴車隊的老將侯根堡圓夢，人生首次登上F1頒獎台，贏得英國站季軍。（路透社）

「等了這一天很久，不是嗎？」侯根保賽後臉帶笑容地說：「我一直知道我們有這樣的能力，而我自己都有這種實力。」

在周日（6日）的英國站正賽，沙巴車隊的侯根保上演了一場精彩的比賽，在最尾一排、以第19起步。在濕滑的賽道，侯根保首圈連過3車，排名逐級上，而最關鍵是第21圈，車隊準確預判雨勢變化，早全場1圈換上半雨胎。最後，侯根保力抗咸美頓的進攻，守住第三名完成52圈賽事。

沙巴車隊的老將侯根堡圓夢，人生首次登上F1頒獎台，贏得英國站季軍。（路透社）

「我覺得這場比賽太不可思議了，幾乎排包尾起步，跟上星期一樣。我都不肯定這是怎樣發生的，但明顯地賽道的情況很瘋狂，各種狀況交織在一起，大部分時間都是一場求生之戰。」

「我覺得我們真的十分專注，在正確的時機做出正確的判斷，使用了正確的輪胎。我們沒有犯任何錯誤，真的幾難以置信！」

侯根保征戰車壇十多年，終於首次上F1頒獎台開香檳！他在2010年首次參加F1，代表威廉士車隊出戰巴林站。連戰10個賽季後，他在2020年離開F1，3年後回歸。等待了15年、等待了5593日、去到他的第239場F1正賽，終於一嘗三甲！

沙巴車隊的老將侯根堡圓夢，人生首次登上F1頒獎台，贏得英國站季軍。（路透社）

「這個周末的情緒就像坐過山車一樣，在上周六幾乎包尾，所以我是由職業生涯最糟糕的一日，變成最好的一日，我需要多點時間去消化。」侯根保說：「雖然我很開心，也鬆口氣，但說實話，我主要是疲倦，期待回家休息。」侯根保之前3次試過「梗頸四」，今場終於突破宿命，首次獲得三甲。

麥拿侖車隊今站包辦前兩名，諾里斯（Lando Norris）及皮亞斯特利（Oscar Piastri）分別得冠、亞軍。在記者會上，皮亞斯特利問侯根保，對於等待15年後上頒獎台獲得一個LEGO獎盃有什麼感受，侯根保說：「我愛LEGO，幾好呀，我的女兒都可以玩。不過，如果是銀造或金造會更加好。我不會投訴的。」

今站特別點，三甲車手會獲得LEGO獎盃。（X）

今站獲得15分後，侯根保連續4站有分落袋，以37分排車手榜第九位。

見證侯根保奮鬥15年圓夢，其他車手及車隊都紛紛祝賀，例如平治及Aston Martin車隊都向沙巴車隊送上香檳。韋斯達賓（Max Verstappen）、奧干（Esteban Ocon）等都在社交網站送上祝賀，皮亞斯特利認為侯根保是今站的焦點。

沙巴車隊的老將侯根堡圓夢，人生首次登上F1頒獎台，贏得英國站季軍。（路透社）

沙巴車隊的老將侯根堡圓夢，人生首次登上F1頒獎台，贏得英國站季軍。（路透社）