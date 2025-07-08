美洲金盃︱占美尼斯領墨西哥後上挫美國捧盃　向故友祖達三度致敬

遇車禍遽逝的葡萄牙前鋒迪奧高祖達（Diogo Jota），日前已在祖家出殯，但足球界對他的懷念並未因而終止，美洲金盃決賽墨西哥對美國，魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez）入球後拿出事前預備的祖達球衣，以對方的招牌入球慶祝動作，悼念這位故友。



美洲金盃︱占美尼斯領墨西哥後上挫美國捧盃。（路透社）

占美尼斯以祖達招牌慶祝動作致敬

美洲金盃（CONCACAF Gold Cup）決賽再次由賽事兩大熱門對決，美國開賽僅4分鐘已憑一次罰球攻勢先開紀錄，魯爾占美尼斯在27分鐘以一記精彩入球助墨西哥扳平。入球後他獲隊友包圍慶祝，當眾人散去，占美尼斯徐徐坐在草地上，拿出一件印有祖達名字和20號的墨西哥球衣，好好攤放在身前，再做出祖達的打機招牌入球慶祝動作，向對方致敬。

艾臣艾華利斯（Edson Álvarez）77分鐘的入球，為墨西哥鎖定2：1勝局，第10次贏得賽事冠軍。賽後34歲的魯爾占美尼斯稱，「我們在落後中後上贏得錦標真是太好，世界盃前的夏天奪冠非常重要。」

狼隊跟祖達共事兩年 「他是偉大的隊友和朋友」

占美尼斯早在賽前奏國歌環節，已穿上印有祖達名字「Diogo. J」的20號球衣，感人的入球慶祝畫面，賽後他繼續拿起這件特製的祖達球衣與獎盃合照。

34歲的占美尼斯效力狼隊期間，曾跟祖達共事兩年，「他是個偉大的隊友。我們常常保持聯絡，並肩作戰時曾分享美好時刻，在狼隊那段日子寫下的成就扮演關鍵角色。聽到一個跟你如此親密的人、一個偉大朋友的這種消息真是很難受。」

祖達與占美尼斯曾在狼隊合作無間。（Getty Images）

祖達是領狼隊升班重返英超的功臣，之後占美尼斯來投，二人合力在2018/19、2019/20連續兩季為狼隊取得英超年代歷來最佳的第7名。祖達2020年轉投利物浦，二人分道揚鑣，但友情未因而間斷，占美尼斯2023年亦離開狼隊，加盟另一英超球隊富咸至今。