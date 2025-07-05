迪奧高祖達兄弟舉殯　利物浦葡萄牙眾將最後道別　利迷晏菲路同哀

效力英超利物浦的葡萄牙前鋒迪高奧祖達，及弟弟安達施華日前車禍離世，其家人周六於葡萄牙波圖附近聖科斯梅一所教堂舉行。球壇多位現役及前球員，利物浦和葡萄牙國家隊一眾隊友都有到場作最後告別。



一眾親友將祖達及施華棺木扶送教堂。（Getty Images）

利物浦巿內亦同部有大型悼念活動，球迷聚集在利物浦主場晏菲路球場外獻花、鋪上球衣和頸巾向祖達致意。葡萄牙《記錄報》（Record）報道，利物浦會方打算買斷祖達餘下2年的合約，合約期餘下的兩年薪金約1,400萬鎊，將分期發放給祖達遺孀Rute Cardoso，以支持她及家人未來照顧三名孩子所需。

利物浦正副隊長雲迪積克和羅拔臣，在儀式上獻上代表着祖達和施華的球衣號碼20及30花牌，向二人致意。（Getty Images）

利物浦正副隊長雲迪積克和羅拔臣，在儀式上獻上代表着祖達和施華的球衣號碼20及30花牌，向二人致意。

迪奧高祖達兄弟的父母送別兩名兒子，哭得令人心酸。（Getty Images）

負責主持告別儀式的波圖主教D. Manuel Linda，特別提到祖達三位孩子，他表示：「親愛的Dinis、Mafalda和Duarte，你們這些不在場的孩子們。此刻，你們承受着巨大的痛苦，或許是因為你們沒有意識到。我會為你們祈禱。承受巨大痛苦的是你們的母親和祖父母。看到一個孩子的遺體，想必是更大的折磨，但當有兩個骨灰甕時，我們無話可說，但感受是可以感受的。我們在這裏，想告訴你們，我們也承受了巨大的痛苦。我們與你們同在，感同身受。哭是人之常情。如果我們不哭，那就太可惜了。」

迪奧高祖達遺孀Rute Cardoso面容憔悴。（Getty Images）

迪奧高祖達弟弟安達施華遺孀Maria Rodrigues撫着丈夫棺木情緒激動。（Getty Images）

利物浦職球員最後致意：

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為教練史諾及球員祖高美斯。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為雲迪積克及安德魯羅拔臣。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為達雲紐尼斯與遠藤航。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為費達歷高基艾沙。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為伊巴希馬干拿迪。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為干拿巴特利。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為居迪斯鍾斯。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為達雲紐尼斯。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為加普。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為教練占士米拿。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為佐敦軒達臣。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為法賓奴。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席，圖為堤亞高艾簡達拿。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，利物浦一眾現役和前職球員出席。（Getty Images）

葡國雙星戰畢世冠盃趕到送別 魯賓尼維斯扶靈

除利物浦球員外，葡葡牙國家隊成員亦到場，其中剛在世冠盃出戰的祖奧簡斯路及魯賓尼維斯更在比賽不足12小時後，由美國飛返葡萄牙為隊友送別，魯賓尼維斯更有份扶靈。

效力英超曼城的貝拿度施華在葬禮上保證，祖達這位葡萄牙國腳「永遠不會被國家隊遺忘」。施華在曼城與祖達利物浦一樣，同樣身披20號球衣，施華在接受訪問時承認，這個號碼——也是祖達在利物浦的號碼——現在擁有更特殊的意義。

施華表示：「我無法想像其家人、妻子Rute、孩子們、父母的痛苦。也為安達和迪奧高感到難過。我必須談談祖達，他是我們所有人的摯友。他的職業生涯，雖然並非最重要的，但卻足以說明一切。他沒有在任何大球會接受訓練，走的都是最艱難的道路。全心工作使他在生活中取得成功，並擁有輝煌的職業生涯。」

葡萄牙球壇人物到場告別：

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為連拿度維加。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為魯爾柏迪斯奧。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為祖奧簡斯路。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為魯賓尼維斯。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為般奴費南迪斯及妻子。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為祖奧菲歷斯。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為魯賓尼維斯。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為貝拿度施華。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為摩天奴。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為前利物浦球員及葡萄牙國腳沙維亞。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為列卡度卡維奴。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為魯賓迪亞斯。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為尼爾遜施美度。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為葡萄牙主教練馬天尼斯。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為荷西沙亞。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為荷西方迪。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為韋拿斯保亞斯。（Getty Images）

迪奧高祖達喪禮，葡萄牙一眾職球員出席，圖為葡葡牙籍教練紐奴。（Getty Images）

晏菲路周圍鋪滿鮮花、圍巾和球迷的愛：