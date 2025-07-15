羽毛球．日本賽｜鄧謝配首圈驚險過關 激戰三局反勝中國新組合
撰文：趙子晉
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日本羽毛球公開賽在東京開鑼，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪被列為3號種子，首圈鬥中國新組合朱一珺／鮑驪婧，「鄧謝配」打足三局驚險過關。
日本公開賽在東京體育館上演，中國在混雙項目派出6對組合，除了馮彥哲／黃東萍﹑蔣振邦／魏雅欣等為人熟悉的組合，還有朱一珺夥拍鮑驪婧的新組合，20歲的朱一珺在青年賽戰績亮眼，早在2022年已經是世青賽的男雙﹑混雙雙料冠軍，而22歲的鮑驪婧今次不止出戰混雙，更與師姐陳清晨戰女雙。
就算遇上初次合作的朱一珺與鮑驪婧，「鄧謝配」面對中國組合硬仗可期，首局戰情緊湊，鄧﹑謝後段曾稍為領先，其後雙方戰至「刁時」，經歷4次「刁時」後，朱一珺／鮑騁婧連取2分，鄧謝配以23：25落後一局。
第二局依然鬥得難分難解，雙方多次打成平手，鄧謝配在技術暫停時以10：11稍為落後，並在休息後發力，一口氣連取7分反超前，以21：17扳回一城。鄧謝配在決勝局初段處於下風，上半局落後7：11，這對港隊組合休息後再次急起直追，連贏5分反先，戰情再度變得緊湊，鄧謝配在打成15：15平手後一度拉開差距，其後再被對手追成20：20，雙方經歷3次「刁時」後，鄧謝配力抗壓力，結果以24：22取勝，下圈將鬥印尼組合韋迪查查（Gloria Emanuelle Widjaja）／古沙真圖（Rehan Naufal Kusharjanto）。
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