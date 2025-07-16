場地單車｜李思穎梁穎儀全國賽麥迪遜摘銀 港隊奪1金3銀1銅
撰文：趙子晉
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香港單車隊在上海出戰「全國場地自行車錦標賽」，周二（15日）完成一連6日賽事，香港隊一共獲得1金3銀1銅，當中馬繹斐及馬繹善在男子青年麥迪遜賽中封王。
今年的全國場地自行車錦標賽在上海崇明舉行，港隊派出「馬氏兄弟」馬繹斐﹑馬繹善聯手出戰男子青年組麥迪遜賽，結果以77分奪冠，拋離次席的河北隊45分，為港隊摘下今年全國賽唯一金牌，加上早前的男子青年團體追逐賽銀牌，馬氏兄弟共摘下一金一銀。羅靖喬則在女子青年競輪賽奪銅。
「小女車神」李思穎夥拍梁穎儀出戰女子成年組麥迪遜賽，中段與另外兩隊突圍，超越主車群一圈獲得20分，惟最後以6分之差不敵四川瑞豹，摘下銀牌。
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