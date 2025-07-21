港超聯｜大埔新季力爭雙料冠軍　李志堅反擊外援多：需要他們扶持

上周末完成冠軍巡遊後，大埔今日（21日）在沙田凱悅酒店舉行新球季啟動禮，介紹7名新兵，當中包括兩名港將費蘭度、顏卓彬及曾效力澳職聯的澳洲中鋒添姆高夫斯基。

以一身西裝亮相的大埔主教練兼總監李志堅，新球季以力爭雙料冠軍為目標，談及新加盟的外援時，「堅Sir」主動提起由球迷笑稱的「巴西追夢隊」，直言巴西外援在陣中有一定作用，需要平衡各個方面。



大埔舉行新球季啟動禮。（廖雁雄攝）

港超聯︱大埔冠軍巡遊途經傑志中心 與市民互動：展示我們的用心

大埔足球會在沙田凱悅酒店舉行「征戰港超聯及亞冠二啟動禮」，除了一眾大埔高層，足總主席霍啟山、足總總幹事張炎有等亦有出席。大埔在啟動禮上先後公布今年的合作夥伴，兼任總監及主教練的李志堅則介紹7名新兵，當中包括港隊成員費蘭度、顏卓彬、澳洲中鋒添姆高夫斯基（James Temelkovski）、巴西中場米基爾（Mikael Guterres Michel）、回巢的保連奴、王顯琛以及提升至一隊的黃曉朗。

大埔主帥李志堅與7名新兵合照。（廖雁雄攝）

大埔今季再添兩名外援，全隊外援人數達11人，當中10人是巴西球員。一眾巴西兵上季不乏上陣時間，有球迷笑稱大埔是「巴西追夢隊」，穿上西裝的「堅Sir」被問及外援數字時，他即時為這名字平反。「我們的外援數字應該與上季差不多，上季有人說我們是『巴西追夢隊』，其實在本地聯賽中，我們無論如何都要派出5名本地球員，全隊外援根本不成立亦不可行。」

李志堅表示，在引入外援的同時，他們也會保護本地球員的出場時間，強調在外援及本地球員之間做好平衡，才是對球會最好的做法，而且外援在陣中有其作用，「我們的資源難以尋找具質素的外援，唯有在外面尋找，有時有機會碰釘。有人想我們派更多年青球員落場，但當他們未夠成熟、未準備好的時候為一支爭標球隊上陣，對他們又是否最好呢？本地球員落場也需要有外援的扶持，畢竟外援練習時的質素更高，可以提升全隊。」大埔即將香港代表身份出戰亞冠二，李志堅指球迷想他們贏波，故此必定派出最佳陣容出戰。

大埔外援多達11人，堅Sir直言外援在陣中有作用。（廖雁雄攝）

大埔今季增添7名新兵，堅Sir未有透露班費，表示「比上季多少少」，堅Sir新季以衛冕為目標，更希望成為雙料冠軍。李志堅指新兵們能夠為球隊帶來一定戰力，當中前鋒添姆高夫斯基上季曾效力澳職聯的西悉尼流浪者，堅Sir認為這名27歲澳洲中鋒可以為球隊前線增添活力，畢竟盧卡斯與回巢的保連奴已有一定的年紀。李志堅預告短期內或再簽入一名中後場球員，頂替有傷在身的馬高斯山度士，應付聯賽及亞冠二賽事。

李志堅指今季球隊班費「比上季多少少」。（廖雁雄攝）

兩新兵由傑志來投 顏卓彬：是時候向外闖

顏卓彬離開效力多年的傑志，雖然有點不捨，但認為是時間向外闖，「上季與Ken哥（伍健）一直討論今季動向，開會後發現是時候向外闖，畢竟有更多上陣機會，對自己的球員及代表隊生涯也有幫助，所以跳出舒適圈，期待在大埔開展新的旅程。」

38歲的費蘭度同樣從傑志來投，由藍變綠，再度與堅Sir合作，兼任球員及助教。這名巴西裔老將表示自己依然享受在場上披甲，而且需要代表港隊，他先集中在球員方面，無論踢什麼位置也可以，只要幫到球隊就可。

李志堅與顏卓彬。（廖雁雄攝）