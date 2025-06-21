利物浦破英超紀錄1.16億英鎊收購　華迪斯為何咁值錢？︱足球轉會

利物浦在轉會市場沉寂一季，今夏連環出擊，買完費林邦、卻基斯，再以1.16億英鎊從利華古遜收購德國中場華迪斯（Florian Wirtz，又譯：獲斯／維爾茨）。紅軍在轉會市場不算疏爽，但從雲迪積克、艾利臣，到紐尼斯和蘇保斯拉爾，對看中的球員向來毋懼付出高價。

接下來的問題是，利物浦為何願為華迪斯付出天價？



華迪斯以打破英格蘭轉會費紀錄，加盟利物浦。（Getty Images）

10兄弟姐妹的老么 家人以他享受足球樂趣為先

華迪斯來自德國科隆行政區內一個叫做普爾海姆（Pulheim）小城鎮，他來自一個熱愛運動的大家庭，爸爸Hans-Joachim與媽媽Karin生育10個子女，華迪斯正是排行第10的幼子，爸爸足足較他年長半個世紀，媽媽誕下他的時候也已經40多歲了，常常遭外人誤會是他的祖父母，卻無損他們之間的深厚感情，華迪斯談起兼任他經理人的父親Hans時便說：「我們一直關係良好，我非常尊敬爹哋，很開心身邊有個經驗豐富的人給我卓越意見。」

Hans-Joachim是當地一間小球會SV Grün-Weiss Brauweiler主席，也是華迪斯的首個足球教練，他7歲進入科隆青訓系統前，一直在那兒踢球。Hans說，他們一直以來都渴望華迪斯能開心地踢足球，「就算現在要考慮到職業生涯的一些其他事情，那仍是優先選項。基本上對所有數字都無興趣，他應該快樂地踢足球，我們作為家人當然也覺享受」，Hans更指出華迪斯由小時候開始已是在快樂地踢足球，而且「總是能夠看到身處更佳位置的隊友」。

華迪斯的爸爸Hans和媽媽Karin常常入場支持兒子。（IG）

足球狂熱家庭 只考慮前途不想金錢

華迪斯本人同樣說過，金錢從來不是他的考慮，轉會時只考慮到長遠發展與前途，而他今次選擇利物浦而放棄拜仁慕尼黑，有指主因是紅軍主帥史諾的戰術方案，詳細說明他在球隊中的位置而打動了他。

媽媽Karin是手球教練，僅大他一年的姐姐Juliane也是職業球員，目前效力女子德甲的雲達不萊梅女足，華迪斯從小已受家人熱愛運動的氛圍感染，「家庭成員之中未踢過足球的是極少數，電視常在播放足球比賽，在我們的家庭，很多事情都圍繞足球。」

華迪斯與僅大他一年的姐姐Juliane都是職業足球員。（IG）

「科隆近30年來最優秀中場」

7歲那年加入科隆，在青訓體系一待便是10年，《科隆快報》在他離隊前形容他是「科隆近30年來最優秀中場球員」，當時他只得16歲。2020年1月，他隨姐姐Juliane腳步加入利華古遜，在德甲紅魔逐步成長，就算2022年3月膝部前十字韌帶撕裂，復出後在沙比阿朗素麾下把進攻才華全面發揮，是利華古遜2023/24球季贏得德甲聯賽及德國盃雙料冠軍、歐霸獲亞軍的一大功臣。

沙比阿朗素帶領下的利華古遜，戰術體系是先慢後快，未必有太多反擊機會，負責率領球隊撕破對方防線的人，正是華迪斯。他在隊中有極大自由度，進攻時能隨意走位，而且能大膽傳出較冒險的傳球。

華迪斯曾被《科隆快報》形容是球會30年來最佳中場球員。（Getty Images）

沙比阿朗素：他擁有美斯特質

他選擇利物浦的關鍵因素，據報是史諾下季會以他為10號仔。利華古遜前助理總監Devin Ozek稱，「他是個難以置信的聰明球員，明白進攻與防守線之間的空位。」利華古遜隊友迪拿（Nathan Tella）形容華迪斯是個「能改變球賽的創造性球員」，「他天才橫溢，技術優秀，入球能力高強，是個正宗10號球員。」

華迪斯曾表示美斯是他的偶像，小時候擁有的第一件球衣便是美斯的。沙比阿朗素稱讚華迪斯時，亦曾用美斯作比喻：「球場上有『好球員』及『似乎很好的球員』，後者表現看似不錯，但不一定有效率。為什麼美斯如此出色？因為他知道如何及何時作簡單傳球。他說：『你的位置更好嗎？那我傳球給你！』他不總是有最華麗的表現，但總是最佳、最明智。華迪斯便是如此，這是他出色的原因。」

沙比阿朗素重用具有進攻才華的華迪斯，並給予他極大自由度。（Getty Images）

利物浦攻勢更難預測 紓解沙拿入球壓力

看看利物浦當前中場陣容，蘇保斯拉爾是典型8號Box-to-box，波底最好的麥阿里士打6號、8號、10號都打過，攻守皆宜，格雲貝治在史諾掌帥後轉型為出色的deep lying midfielder防守中場，「親生仔」居迪斯鍾斯同樣6號、8號、10號都打得，只是水平不夠穩定。細看之下，其實自古天奴離隊以來，利物浦已經多年未有一個正宗的10號球員。

史諾給予華迪斯10號「專利」，他的卓越的傳球視野和助攻能力，會令利物浦的踢法更加難以預測。利物浦今季英超封王，一定程度有賴射手沙拿持續接近一季的上佳狀態，但沙拿已經33歲了，長年依賴他並不實際，華迪斯的到來一方面可以為他送上助攻，同時德國天才的入球能力，也可望減輕沙拿在前線的壓力。

利物浦來季潛在最強陣容：



前鋒：迪亞斯、華迪斯、沙拿

中場：麥阿里士打、蘇保斯拉爾、格雲貝治

後衛：卻基斯、干拿迪、雲迪積克、費林邦

門將：艾利臣



與此同時，利物浦將盛傳可能離隊的路爾斯迪亞斯列為「非賣品」，試想像一下，左路迪亞斯，右路沙拿，中路華迪斯踢偽9號，這個速度、技術兼備的新三叉戟，絕對是手後衛的噩夢。假如紅軍成功買入新中鋒取代紐尼斯，華迪斯踢回10號，紅軍攻擊線同樣恐怖。

華迪斯在紅軍陣容的重要性，不止紓解沙拿的入球壓力，還在於當他主宰前場球權與進攻，其他中場球員如蘇保斯拉爾、麥阿里士打和格雲貝治，可更專注中場防守與搶截，只待合適時機才上前助攻，有助他們保留體力，以免出現上季中後段體能下滑的狀況。

當然利物浦願付天價，還有戰術以外的理由。由高普年代開始，加盟的球員既看球技，亦看人品，艾利臣和雲迪積克都是表表者。華迪斯跟一班新隊友一樣，個性和作風平實低調，專注足球事業，連家人亦是足球狂熱份子，而非金錢奴隸，22歲的他可望成為紅軍球迷新寵兒。曼城上季失落錦標，今夏隨即大肆增兵，利物浦亦不甘後人，一場「軍備競賽」過後勝負雖難料，但擁有華迪斯在陣，無論心理上或是實際上先佔據一點點優勢。