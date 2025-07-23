Ozzy Osbourne逝世｜維拉發文悼長年球迷 17日前主場辦音樂會
撰文：趙子晉
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被譽為「重金屬教父」的英國傳奇歌手Ozzy Osbourne離世，終年76歲。Ozzy Osbourne 17日前與樂團Black Sabbath重組，在維拉公園舉行告別音樂會。Ozzy Osbourne是多年的阿士東維拉球迷，維拉亦有發文悼念，指這名老球迷與維拉有「特別的連繫」。
Ozzy Osbourne家人透過社交網站公布這名英國傳奇歌手的死訊，終年76歲。阿士東維拉特意在官方網站發文悼念，球會以「世界知名搖滾巨星」形容這名長年的維拉球迷。維拉指Ozzy Osbourne與球會有着「特別的連繫」，他的音樂將流傳下去，維拉與他的家人同在。
今月5日，Ozzy Osbourne與樂團Black Sabbath另外3位元組成員，在維拉公園舉行告別音樂會，亦是Black Sabbath相隔20年後以同一陣容辦音樂會，同時為伯明翰的兒童醫院籌款。音樂會上，Ozzy Osbourne坐着輪椅現身，獻唱經典歌曲時全場興奮依然。在告別音樂會17天後，卻傳來Ozzy Osbourne的死訊。
Ozzy Osbourne支持阿士東維拉多年，維拉上季在主場的歐聯鬥些路迪，看台上舉起以Ozzy Osbourne肖像設計的巨型Tifo（橫幅），為維拉打氣，維拉在該仗後亦生產限量的紀念T恤。
阿士東維拉上年10月與Black Sabbath合作，推出特別版維拉球衣及限定球鞋，Ozzy Osbourne當時直言：「黑色和紫色是我一生最愛的顏色。」阿士東維拉門將馬天尼斯亦曾穿上這戰靴上陣。另外，Ozzy Osbourne上季特意客串維拉球衣的宣傳片，維持一貫的搖滾巨星形象。
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