英超新球季軍備競賽各隊已花10億英鎊　利物浦車路士最豪爽

隨着利物浦即將成功收購艾傑迪基（Hugo Ekitike），紅軍今夏的轉會開支將超過2.5億英鎊，截至7月中，英超球會在轉會市場已花去超過10億英鎊，勢再創轉會市場新紀錄。

利物浦、曼城、車路士、阿仙奴、熱刺和曼聯在轉會市場交投不斷，2025/26新球季展開前，這場轉會市場軍備競賽愈演愈烈，新一季各大球會都有不少新面孔。



華迪斯以打破英格蘭轉會費紀錄，加盟利物浦。（Getty Images）

利物浦 - 暫時消費額：2.56億英鎊／淨開支：1.92億英鎊

利物浦2025/26夏季轉會窗：

新加盟：華迪斯（Florian Wirtz, 1.16億英鎊）、卻基斯（Milos Kerkez，4000萬英鎊）、費林邦（Jeremie Frimpong, 2950萬英鎊）、彼斯（Ármin Pécsi，150萬英鎊）、活特文（Freddie Woodman，免費）



即將加盟：艾傑迪基（Hugo Ekitike，6900萬英鎊）



已出售：昆沙（3500萬英鎊售予利華古遜）、基利靴（約1800萬英鎊售予賓福特）、阿歷山大阿諾特（提早放人予皇馬獲840萬英鎊）、菲臘斯（Nat Phillips，300萬英鎊售予西布朗）



待售：紐尼斯（Darwin Núñez）、基艾沙（Federico Chiesa）



艾傑迪基周二前往利物浦，只待通過體測便落實加盟。（Ｘ）

英超冠軍過億買完華迪斯 再豪買艾傑迪基

利物浦新帥史諾掌帥首季已領軍贏得英超冠軍，終獲班主約翰亨利信任在轉會市場大開水喉，以打破英超及球會紀錄的1.16億英鎊轉會費收購德國天才中場華迪斯，買入費林邦填補阿歷山大阿諾特離隊的右閘位置，左閘收購般尼茅夫的卻基斯，未到7月紅軍已花去近2億英鎊。

他們之後再以平價購入彼斯及自由身的活特文兩位後備門將，不過收購行動尚未完結，祖達不幸交通意外離世，盛傳離隊的中鋒紐尼斯尚未有新東家，中鋒收購目標伊沙克（Alexander Isak）不獲紐卡素放行，於是轉移目標以6900萬英鎊收購法蘭克福的艾傑迪基。一旦完成收購，利物浦今夏在轉會市場的總花費會上升至2.56億英鎊，減去出售球員的收入，淨開支仍超過1.9億英鎊。

曼城簽入法國進攻中場卓基。（曼城官網）

曼城 - 暫時消費額：1.14億英鎊／淨開支：7540萬英鎊

曼城2025/26夏季轉會窗：



新加盟：雷恩達斯（Tijjani Reijnders, 4650萬英鎊 ）、卓基（Rayan Cherki, 3090萬英鎊）、艾洛利（Rayan Ait Nouri, 3630萬英鎊）、比堤歷尼（Marcus Bettinelli，40萬英鎊）



已出售：恩古圖（約2570萬英鎊售予多蒙特）、佩洛尼（約1300萬英鎊售予科木）



已離隊：奇雲迪布尼（自由身加盟拿玻里）、基爾獲加、卡臣



待售：基亞利殊



「後迪布尼年代」為重建閃電出手

曼城上季失利，今夏目標明確，就是要為迪布尼離隊，重新建構中場陣容。防守中場位置已有重創復出的金球獎得主洛迪，轉會窗重開不久已從里昂買入21歲進攻中場卓基（Rayan Cherki, 3090萬英鎊），以及擅長跑動的AC米蘭中場雷恩達斯（Tijjani Reijnders），基本完成中場配置。

上季曼城後防傷兵不少，左閘慣常由中堅加華度爾（Joško Gvardiol）出任，此子雖勝任兩個位置，但仍從狼隊購入艾洛利（Rayan Ait Nouri）增添板凳深度，後備門將卡臣離隊，則添入另一老將比堤歷尼作替補。4位新成員趕及在世冠盃前簽入，總開支達1.14億英鎊，扣除成功賣出恩古圖、佩洛尼兩個年輕人，暫時淨開支僅為7540萬英鎊，尚有增兵空間，若成功賣出基亞利殊，騰出薪酬空間，有本錢再入貴價貨。

2轉會窗共花近3億英鎊

曼城今個轉會窗看似花費不多，但其實他們今年1月冬季轉會窗已共花1.76億英鎊收購馬穆殊（Omar Marmoush）、尼高干沙利斯 (Nico González）、古辛洛夫（Abdukodir Khusanov）和域陀萊斯（Vitor Reis）4將，因此2025年兩個轉會窗累計其實已2.9億英鎊。

阿仙奴在新加坡新兵蘇比文迪展示作客新球衣。（Getty Images）

阿仙奴 - 暫時消費額：1.27億英鎊／淨開支：1.19萬英鎊

阿仙奴2025/26夏季轉會窗：



已加盟：蘇比文迪（Martín Zubimendi，6000萬英鎊）、馬度基（Noni Madueke，5200萬英鎊）、洛加特（Christian Nørgaard，1000萬英鎊）、阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga，500萬英鎊）



盛傳快將加盟：基奧基尼斯（Viktor Gyokeres，6385萬英鎊）、莫斯基拉（Cristhian Mosquera，1735萬英鎊）



已出售：泰華利斯（Nuno Tavares，約600萬英鎊售予拉素）、馬昆奴斯（Marquinhos，約250萬英鎊售予高士路）



已離隊：佐真奴（Jorginho）、湯馬士柏迪（Thomas Partey）、泰亞尼（Kieran Tierney）、富安健洋、史達寧（結束外借）



過億英鎊購4新兵 尚待中鋒基奧基尼斯來投

阿仙奴一到7月突然在轉會市場按下「加速器」，買入蘇比文迪（Martín Zubimendi）後，再從車路士買入翼鋒馬度基（Noni Madueke），加上防中洛加特和阿列沙巴拿加兩位老將，已經獲4位新兵加盟，消費1.27億英鎊。

兵工廠增兵工作尚未完成，正積極簽入一位頂級前鋒，首選斯洛文尼亞高大中鋒錫斯高（Benjamin Šeško）跟RB萊比錫在轉會費談不攏，正密斟狀態火熱的士砵亭前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres），料轉會費總值達6385萬英鎊，連同華倫西亞年輕中堅莫斯基拉（Cristhian Mosquera），今夏轉會消費料同樣超過2億英鎊。

槍手暫時在出售球員所得不多，但在佐真奴、湯馬士柏迪、泰亞尼、富安健洋悉數離隊，加上史達寧結束外借，騰出不少薪酬空間。

根夏今夏是曼聯首位新兵。（Getty Images）

曼聯 - 暫時消費額：1.4億英鎊／淨開支：1.4億英鎊

新加盟：根夏（Matheus Cunha，6250萬英鎊）、麥比奧莫（Bryan Mbeumo，7000萬英鎊）、迪亞高利安（Diego Leon，700萬英鎊）



已離隊：基斯甸艾歷臣、伊雲斯、連迪路夫



待售：拉舒福特（外借巴塞在即）、查頓辛祖（傳即將加盟祖雲達斯）、安東尼、馬拉西亞、加拿祖



銳意重建暫獲兩新兵 5大冗員去向漸有眉目

坦赫格兩年半任內曼聯花去6.16億英鎊增兵，只帶來一隻足總盃和一隻聯賽盃，就算收入仍豐厚，轉會預算連年透支之下，可動用的資金難以跟其他前列對手相比。季中辭退坦赫格，改由阿莫林接手，今夏的主旋律是重建。率先從狼隊購入巴西進攻好手根夏，收購賓福特引進翼鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo）糾纏逾月，加碼至總值7000萬英鎊終獲得心儀人選。

曼聯最大問題是陣中高人工球員太多，暫時未能通過出售球員獲得收入，想再增兵必須先清走陣中「冗員」，上季外借到其他球會的拉舒福特、查頓辛祖、安東尼、馬拉西亞全部待售，拉舒福特料日內外借巴塞隆拿，查頓辛祖大減價至2500萬英鎊後，祖雲達斯盛傳願意接收，辛祖為轉會亦願意大幅減薪近7成。安東尼外借至貝迪斯踢出表現，可惜這間西班牙球會無力支付高昂轉會費，目前正爭取外借多一年並附帶來季後買斷。

阿莫林同樣無意留用的加拿祖，成為曼聯在轉會市場的交易籌碼，最新消息指紅魔有意拿他來交換阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）。無論從增兵進度，以至熱身賽表現，曼聯球迷對新一季不應抱太大期望。

祖奧柏度甫加盟已助車路士贏得世冠盃（Getty Images）

車路士 - 暫時消費額：2.19億英鎊／淨開支：1.1億英鎊

新加盟：祖奧柏度（João Pedro，6000萬英鎊）、基頓斯（Jamie Gittens，5200萬英鎊）、利安戴納（Liam Delap, 3000萬英鎊 ）、艾斯迪禾（Estevao Willian, 2910萬英鎊）、艾素高（Dário Essugo，1850萬英鎊）、柏伊斯（Kendry Páez，1727萬英鎊）、沙亞（Mamadou Sarr，1200萬英鎊）



已出售：馬度基（Noni Madueke，5200萬英鎊售予阿仙奴）、柏度域（Djordje Petrovic，2500萬英鎊售予般尼茅夫）、阿莫古（Mathis Amougou、1300萬英鎊售予斯特拉斯堡）堪富利斯（Bashir Humphreys，約1250萬英鎊售予般尼）、阿列沙巴拿加（500萬英鎊售予阿仙奴）、比堤歷尼（Marcus Bettinelli，約40萬英鎊售予曼城）



已離隊：查頓辛祖（結束外借）



待售：史達寧、尼干古



繼續人來人往狂買小將 賣人收入過億淨開支不算高

車路士自從美國新班主托德波里入主，每年夏天都是人來人往，簽入大堆連名字也難以記住的年輕潛力小將，不過上季在新帥馬列斯卡接手下漸見起色，贏得歐協聯冠軍，亦獲得來季歐聯資格，之後更贏得世界冠軍球會盃，獲得豐厚獎金繼續增兵。

今夏他們繼續同一收購作風，暫已簽入祖奧柏度（João Pedro）、基頓斯（Jamie Gittens）、利安戴納（Liam Delap）、艾斯迪禾（Estevao Willian）、艾素高（Dário Essugo）、沙亞（Mamadou Sarr）、柏伊斯（Kendry Páez）7個年齡介乎18至23歲的年輕人，一共花上2.19億英鎊。

與此同時，他們在賣人方面亦獲得過億英鎊收入，因此淨開支約1.1億英鎊，如果能清走史達寧和尼干古，相信仍繼續會有新兵。

熱刺新兵古度斯。（Getty Images）

熱刺 - 暫時消費額：1.23億英鎊／淨開支：1.06億英鎊

新加盟：古度斯（Mohammed Kudus，5500萬英鎊）、泰爾（Mathys Tel, 3000萬英鎊 ）、丹素（Kevin Danso, 2090萬英鎊）、胡斯高域（Luka Vuskovic，1200萬英鎊）、高井幸大（500萬英鎊）



已出售：賀積查治（Pierre-Emile Højbjerg，約1700萬英鎊售予馬賽）



已離隊：利古朗（Sergio Reguilón）、費沙科士打、添姆華拿（結束外借）



重點出擊繼續重建 孫興慜前途未卜

熱刺贏得歐霸冠軍，仍辭退主帥普斯迪高古，皆因英超聯賽幾乎降班的成績實在慘不忍睹。從賓福特撬來法蘭克掌帥，來季持續為球隊重建，法蘭克已明言尚未決定是否繼續由孫興慜做隊長，這位33歲球星跟熱刺只餘下最後12個月合約，盛傳或在今夏離隊。

熱刺今夏重點收購森林進攻核心基比斯韋特（Morgan Gibbs-White），出價6000萬英鎊觸發違約金條款，卻遭森林指控非法接觸，暫時未知進展如何；暫時已花5500萬英鎊從韋斯咸收購可踢翼鋒或進攻中場的古度斯，並從拜仁買斷上季借用的年輕前鋒泰爾（Mathys Tel）。防線購入3個中堅，包括朗斯的丹素（Kevin Danso），效力夏德、只得18歲的克羅地亞中堅小將胡斯高域（Luka Vuskovic），以及從川崎前鋒引入日本20歲國腳高井幸大。若終能獲得基比斯韋特，轉會花費將接近2億英鎊。

孫興慜是熱刺陣中的頭號球星，就算簽入5員新兵，假如失去這位韓國隊長，去除僅餘的星味之後，到底會是否極泰來還是繼續沉淪，實在難以預料，能否成功購入基比斯韋特可能是一大關鍵。

英超球會已花過10億英鎊 創同時段新紀錄

英超大球會再次在轉會市場展現強大購買力，「轉會豪客」車路士消費額率先突破2億英鎊，利物浦、阿仙奴料亦會跟隨，熱刺如果買得成基比斯韋特，轉會開支也會接近2億英鎊。曼城今夏看似「不太豪」，只因今年1月已花去預算，今年總消費額實則已高達2.9億英鎊。清不走高薪球員的曼聯，暫時看來在增兵方面落後對手不少。

根據轉會網站Transfermarkt數據，截至目前為止英超球會已在今個轉會窗合共花費10.3億英鎊，突破2022年夏天同一時段創下的８億英鎊紀錄。不過比起2023年夏天創下的23.6億英鎊總轉會費紀錄，目前數字還未到一半。