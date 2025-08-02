游泳世錦賽｜中國12歲小將接力摘牌惹議　200混合泳與頒獎台擦肩

12歲，在香港大概是初中生的年紀，同樣是12歲的中國泳手于子迪，已經亮相世界游泳錦標賽的女子200米混合泳決賽的舞台，與頒獎台只差0.06秒，其後她更獲得女子4X200米自由泳接力的銅牌，成為史上最年輕的世錦賽獎牌得主，但對於她的比賽資格，卻惹來不少爭議。



12歲的于子迪已經在世錦賽登場。（新華社）

中國游泳隊的劉雅欣﹑楊佩琪﹑余依婷﹑李冰潔在游泳世錦賽女子4X200米自由泳接力決賽，以7分42.99秒觸池，與美國隊相差3.64秒摘銅，年僅12歲的于子迪在初賽曾經登場，根據規例同樣獲得獎牌，這名來自河北的小將成為游泳世錦賽最年輕的獎牌得主。

于子迪早前兩度與獎牌擦身而過，先在女子200米蝶泳決賽，以2分06.43秒觸池「梗頸四」收場。其後在女子200米混合泳，她憑總成績第7位躋身決賽，與加拿大的麥堅杜殊（Summer McIntosh）﹑美國的禾殊（Alex Walsh）等好手同場較量。于子迪游出2分09.21秒的個人最佳時間，以0.06秒之差錯過頒獎台，這個時間是有紀錄以來﹑14歲或以下泳手游出的女子200米混合泳最快時間，當然是12歲泳手的最快時間。

于子迪先後在200米蝶泳及200米混合泳獲得第四位。（Getty Images）

根據世界泳聯的規則，在2025年內年滿14歲的泳手，只要時間達標即可參加，今年10月才滿13歲的于子迪，似乎未能參加。不過，世界泳聯亦表明，若有泳手未滿14歲但時間達到「A標」，同樣可以參賽，所以于子迪也破例獲得參賽資格。

于子迪在世界舞台大放異彩，世界泳聯早前已在社交網站上稱她為「天才少女」，卻惹來不少爭議，有美媒指于子迪的肌肉比同年紀發達，而美國網民質疑一名12歲小孩游出如此突出的時間，同樣值得懷疑。

世界泳聯的執行總監Brent Nowicki接受訪問時，談及于子迪引起的年齡爭議，是否需要修例﹑列明年滿14歲才可以參賽，他坦言沒有想過這樣的討論，或許現時是時候再思考，強調沒有定案。

于子迪。（Getty Images）

來自河北的游泳神童 當初為消暑而習泳

于子迪6歲才接觸游泳，當初習泳並非想成為世界級泳手，而是一場巧合。于子迪的父親在夏天帶她到泳池消暑，她亦十分喜歡在水中的消涼感，總是在兒童泳池玩耍，卻突然間有教練問她：「想不想游得更快？」其後便開展了于子迪的游泳生涯。

于子迪兼顧游泳及學業，甚為吃力，一度想過放棄，幸好有家人及教練的鼓勵下，她才捱過來。早在今年5月的全國游泳冠軍賽，于子迪嶄露頭角，在200米混合泳游出2分10.63秒，摘下銀牌並達到世錦賽A標。