孫興慜離熱刺勢轉戰美職聯　韓國主帥為明年世界盃「超前部署」

熱刺在韓國首爾友賽紐卡素前夕，孫興慜今日（2日）在賽前記者會上投下震撼彈，親口宣布即將離開效力10載的熱刺。這名33歲的韓國球星下個目的地被受注目，盛傳與美職聯的洛杉磯FC無限接近，有望與前熱刺隊友洛里斯重逢。

韓國隊主帥洪明甫接受韓國傳媒訪問，直言孫興慜最重要是保持狀態，若然效力美職聯的話，對明年世界盃有幫助。



孫興慜早前隨隊來港。（梁鵬威攝）

孫興慜宣布結束10年熱刺生涯 日前隨隊訪港 周日韓國勢演最終戰

熱刺在香港戰畢「北倫敦打吡」後，轉赴韓國首爾與紐卡素進行季前熱身賽。孫興慜在賽前記者會親口宣布即將離開熱刺，「我已經決定在今夏離開熱刺，我在熱刺有太多美好的回憶，這是我生涯中最困難的決定。」換言之與紐卡素一仗，大有可能是孫興慜在熱刺的最後一仗，這名韓國隊長將以隊長身份正選披甲。

熱刺高舉歐霸盃後，不少傳聞指孫興慜將離隊，盛傳美國﹑沙特阿拉伯等地的球會對這名韓國球星甚有興趣。精通轉會消息的名記羅曼奴表示，洛杉磯FC與孫興慜的交易已進入最後階段，有望再與舊隊友洛里斯重逢。

孫興慜有望與洛里斯洛杉磯重聚。（資料圖片／Getty Images）

孫興慜離開熱刺的消息引起不少迴響，韓國傳媒隨即找來國家隊主帥洪明甫，他亦是透過傳媒報道得知「孫仔」離隊，洪明甫大讚孫興慜，並指未來能夠再有韓國球員在英超獲得神射手殊榮也是未知數。

孫興慜大有機會離開英超，轉戰美職聯，洪明甫認為踢什麼聯賽都不太重要，「以國家隊而言，最重要是孫興慜保持比賽狀態，這對我們是最關鍵的。」洪明甫直言，若孫興慜轉投美職聯的話，對明年的世界盃是「超前部署」，「世界盃明年就在美國舉行，若他（孫興慜）轉戰美職聯，提早適應當地環境，相信對國家隊也有幫助。」