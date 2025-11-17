全運2025游泳｜何詩蓓連戰50蛙自摘兩銅　「成功挑戰自己好開心」

何詩蓓（Siobhan Haughey）今晚（17日）轉戰短途項目，兼戰50米自由泳決賽及50米蛙泳決賽，5分鐘內連衝兩銅，今屆全運以2金2銅埋齋。



何詩蓓對於自己今晚一連游兩個項目，覺得是一個挑戰自己的機會。她表示：「50米賽事比較難游，特別是蛙式。賽前有和教練製訂一個好好的計劃，逐一執行，覺得頗成功。教練有告訴我不要想太多，先處理好蛙泳，觸池衝線後就好好深呼吸reset（重新整理）自己，再集中游下一項自由泳。我覺得自己在這個過程中reset得好好。」

何詩蓓。（新華社）

「今次其實我從來都無試過如此這般想盡力游完這兩項賽事，很滿意自己能造出一個創舉。我知道這兩個項目都非自己的主項，但我很想睇自己能否做到，希望挑戰自己。」

周末參與渡海泳 月底起轉戰日本瑞士

被問到完成今屆全運全部賽事，會如何點慶祝自己取得2金2銅佳績？何詩蓓坦言沒有特別想過，因為一直都在專心比賽，明天返香港後都要繼續訓練。本周六先要游渡海泳，之後11月尾要到日本作賽，12月則要去瑞士，所以要繼續保持訓練量。

何詩蓓。（新華社）

今次以2金2銅成績完成全運會賽事，何詩蓓覺得比較開心是能在比賽中證明自己狀態，同時覺得自己仍有進步空間。自己在保持段速方面可繼續做好啲，同時要做好每次挖手要動作。

最後何詩蓓多謝大家支持香港運動員，他表示港隊仝人每天在泳館都都聽到香港人為他們加油。希望大家繼續支持仍有比賽的香港運動員。