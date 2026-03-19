游泳｜何詩蓓險勝澳洲勁敵0.01秒　首戰中國公開賽奪100自冠軍

何詩蓓（Siobhan Haughey）獲邀出戰中國游泳公開賽，首日即有女子100米自由泳金牌落袋，這場比賽更是惡鬥澳洲和美國勁敵奧卡拉瑾（Mollie O’callaghan）及杜格拉絲（Kate Douglass），最終何詩蓓以0.01秒險勝奧卡拉瑾封后。



中國公開賽是何詩蓓與奧卡拉瑾自2024年巴黎奧運後首度同場比拚。奧卡拉瑾去年曾出戰新加坡世界錦標賽及年底的短池世界盃，更在短池世界盃以1分49.77秒打破由何詩蓓保持的200米自由泳世界紀錄（原紀錄1分50.31秒），成為首個突破女子200自1分50秒大關的選手。何詩蓓則因傷避戰新加坡，短池世界盃期間又選擇代表香港角逐全運會，未能與奧卡拉瑾同場較技。

今場100米自由泳決賽，一如所料金牌只是何詩蓓與奧卡拉瑾之爭，最終何詩蓓以52.79秒率先觸池，奧卡拉瑾慢0.01秒，以52.80秒奪得銀牌，季軍由杜格拉絲奪得，時間為53.40秒。至於成績最好的中國泳手是程玉潔，她以53.69秒奪得第四名。

何詩蓓在中國公開賽角逐四個項目，除了100米自由泳，她周五將出戰強項200米自由泳及50米自由泳，周六則競逐100米蛙泳。

值得一提的是，中國公開賽是今年首度舉辦的比賽，總獎金高達68萬美元（約533萬港元），各個項目冠軍可獲1萬美元（約7.83萬港元），亞軍及季軍則獲6000及4000美元。