蔡俊彥何詩蓓膺星中之星　11年前同台獲青少年運動員獎｜傑運選舉

11年前，蔡俊彥與何詩蓓一同踏上傑出運動員選舉的頒獎台，接過「香港傑出青少年運動員」的獎項；11年後，兩人再度齊登頒獎台，獎項變成最高殊榮的「星中之星」。

多少個寒暑令蔡俊彥由期望成為世界級劍手變成真正的世界級劍手，他感言今天達成當時給予自己的承諾，他希望11年後再回望今天的自己，也是同一番感受。

現場採訪：趙子晉﹑梁鵬威﹑張倩儀



每年度的「傑運選舉」，最高殊榮「星中之星」必然是眾人焦點，上年由奧運金牌得主張家朗及江旻憓獲獎，兩人今年未能蟬聯，星中之星篤定換人，結果由蔡俊彥及何詩蓓拿下最高殊榮。

蔡俊彥在2025年戰績亮眼，先克服低潮，在上海站大獎賽贏得生涯首個國際大賽冠軍，然後接連稱霸亞洲錦標賽及世界錦標賽，成為香港劍擊首名世界冠軍，同時以三連冠登上世界第一寶座，之後再於年底在福岡站世界盃封王，一年贏盡各項國際賽。第4度膺「星中之星」的何詩蓓，2025年中因背傷退出世界錦標賽，傷癒後出戰全運會，獨取2金2銅。

蔡俊彥今年登上世界冠軍寶座，世界排名亦升上第一。（Getty Images）

全運會2025｜何詩蓓在女子200米自由泳所向無敵，奪得港隊第三面金牌。（新華社）

翻查往績，原來蔡俊彥與何詩蓓曾一同登上傑運頒獎台領個人獎項，已經11年前，兩人一同獲得2014年度的傑出青少年運動員殊榮。相隔11年後，Ryan是世界冠軍兼世界第一；Siobhan則是多面奧運獎牌得主，二人今日一同摘下最高殊榮。

（梁鵬威攝）

蔡俊彥兩度登頒獎台，感激父母、教練、隊友、朋友，表示每個單位也是缺一不可。Ryan憶述11年前的獲獎經過，亦是他生涯的起點，「我記得當年與Siobhan（何詩蓓）一同在青奧（青年奧運會）摘下銀牌，這面獎牌是我劍擊生涯我起點，讓我相信可以成為世界級劍手。11年後，從青少年獎變成星中之星，我像是兌現了對自己的承諾，覺得自己的人生充滿趣味，未來11年，我會對自己作出更多承諾，希望11年後也可以繼續做到。」

蔡俊彥笑言今次是第一次，也有可能是最後一次成為「星中之星」，更表示有提名已經值得高興：「由我被提名、獲獎（十傑）、再到星中之星是十分幸運，有可能是第一次，也是最後一次，因為我有個好勁的隊友（張家朗），我要超越他才可獲提名，我上年心想沒有太大可能，結果今年就做到了。」

憶述11年前，何詩蓓笑言已經不太記得，對於自己第4次獲得「星中之星」殊榮，坦言難度愈來愈高，「蟬聯星中之星是很困難的，因為上年大家在全運會都有很好成績，要在不同出色運動員中脫穎而出並不容易，同時見證香港體壇的水平愈來愈高，對本地也是好事。」