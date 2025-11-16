全運會游泳︱何詩蓓周一戰兩決賽　留意50蛙上水即戰50自奇妙畫面

全運會2025游泳項目「香港飛魚」何詩蓓（Siobhán Haughey）在已贏得兩面金牌，Siobhan今日轉戰50米短途賽事，在50米自由泳及50米蛙泳均順利連過兩關，順利晉級周一（17日）晚上7時開賽的夜間賽事。

最受注目的不止是50米自由泳決賽再次與「亞洲蝶后」張雨霏交手，由於女子50蛙和50自兩場決賽緊接上演，大家可望見證何詩蓓一游完50蛙，甫上水便又要再入水出戰50自的奇妙一刻。



香港游泳隊創全運史上最佳 今屆已累積3金1銅

金牌：何詩蓓（女子100米、200米自由泳）、何甄陶（男子50米自由泳）

銅牌：麥世霆（男子200米蛙泳）



全運會2025．游泳︱何詩蓓今屆參加4項目全部入決賽。（全運會）

11月17日晚上游泳重點賽程

時間／項目／焦點泳手

19:05／女子50米蛙泳決賽／何詩蓓（香港）

19:10／女子50米自由泳決賽／何詩蓓（香港）、張雨霏（江蘇）



全運會2025．游泳︱何詩蓓今屆4項目全晉決賽

何詩蓓首戰全運會，參加4項個人項目，她已先後在200米自由泳及100米自由泳贏得金牌，成為歷來首位在同一屆全運會獲得兩面金牌的香港運動員。周日（16日）她轉戰最短途的兩個項目，50自、50蛙均順利連過兩關，當中50自初賽更與張雨霏同場上陣。

何詩蓓周日晚23分鐘內出戰兩項目準決賽，均游出理想成績晉級，周一晚上的50蛙及50自決賽分別會是今屆第11次及第12次出場（每項目均設初賽、準決賽及決賽），考驗她的實力之餘，同時亦再次考驗她的體能。

全運會2025．游泳︱何詩蓓周一會先出戰50米蛙泳決賽。（全運會）

11月17日焦點1. 19:05 女子50米蛙泳決賽何詩蓓爭個人第3金

周一游泳館首個焦點，何詩蓓在晚上7時05分出戰女子50米蛙泳決賽，力爭個人今屆第3面獎牌。近年何詩蓓不時參加50米蛙泳賽事，亦常常踏上頒獎台。

這個項目的金牌大熱，是上海「蛙后」唐錢婷，她在準決賽以30.01秒、總成績首名入決賽，何詩蓓以30.84秒第三名晉級，另一港將文薈喬亦晉級。何詩蓓在第3線出戰，文薈喬在第2線。何詩蓓在50蛙贏得金牌的勝算不高，但絕對有實力再次踏上頒獎台。

全運會2025．游泳︱張雨霏會在50自決賽與何詩蓓再交手。（全運會）

11月17日焦點2. 19:10 女子50米自由泳決賽何詩蓓大戰張雨霏

何詩蓓游畢女子50米蛙泳決賽，緊接上演的便是她亦有份的女子50米自由泳決賽，換言之到時會出現何詩蓓「一上水又要再落場」的奇妙畫面，肯定會成為全場焦點。兩場決賽之間的開賽時間只差5分鐘。

周日早上50自初賽何詩蓓曾與張雨霏同組，何詩蓓游出25.07秒，張雨霏時間25.27秒。準決賽成績最好是山西的程玉潔，成績24.58秒，何詩蓓、張雨霏分別以第二、三名入決賽，跟初賽一樣，何詩蓓在第5線出戰，張雨霏在第3線，中間隔着第4線的程玉潔大鬥法。28歲的何詩蓓在今屆全運會大放光芒，周一晚衝擊今屆個人第3及第4面游泳獎牌，不過無論她能否再獲獎，毫無疑問亦是香港隊今屆最耀眼的運動員。

全運會2025．游泳︱何詩蓓已贏得100米及200米自由泳金牌。（新華社）

何詩蓓首次參加全運會，雖然她在剛開賽時說有點緊張，但她愈游愈好，狀態大勇，以1分54.85秒贏得200米自由泳金牌，首次踏上全運頒獎台最高一格，繼而再在100自以52.89秒獲得今屆第二金。

何詩蓓在100自賽後表示，對過去幾個月訓練成果感到滿意，並表示自己仍有進步空間。她又表示收到很多朋友給她訊息，未有時間全數查閱，但全運會仍然有很多天比賽，所以希望大家繼續支持香港運動員。

全運會2025．游泳︱何詩蓓在200米自由泳贏得港隊歷來首面游泳金牌。（全運會）

何詩蓓在全運會2025參加了哪些賽事？

何詩蓓今屆首戰全運會，出戰50米、100米及200米自由泳，以及50米蛙泳共4個項目。



何詩蓓在全運會2025成績如何？

11月13日︱200米自由泳 - 金牌

11月15日︱100米自由泳 - 金牌

11月16日︱50米蛙泳 、50米自由泳- 晉級決賽

