全運會．游泳︱避戰何詩蓓？　張雨霏等多泳手100米自由泳初賽DNS

何詩蓓（Siobhán Haughey）周四（13日）晚上順利在全運會2025游泳項目女子200米自由泳贏得金牌，也是香港隊歷來首面全運會游泳金牌。她隨即在今早（14日）在100米自由泳初賽再度登場，並以總成績首名晉身準決賽。

「亞洲蝶后」張雨霏原本亦有報名參加今次賽事，可是身處第1小組的張雨霏，並未出場，留下一個DNS（Did Not Start／未出賽）的紀錄。



全運會2025．游泳︱何詩蓓獲得200自金牌後向現場觀眾揮手。（新華社）

何詩蓓2025全運會參賽項目

50米、100米、200米自由泳

50米蛙泳



何詩蓓200自奪金 周五即再戰100自初賽

何詩蓓歷年在國際大賽贏盡錦標，東京奧運在100米及200米自由泳均獲銀牌，巴黎奧運在兩項目皆奪銅牌，2024年長池世錦賽在200自奪金，成為香港歷來首位游泳長池世界冠軍。她亦曾在短池世錦賽贏得4面金牌，2021年寫下1分50.31秒的200自短池世界紀錄，至今年10月才被澳洲的奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）打破。

今次是這位奧運和世錦賽獎牌得主首度出戰全運會，她在參賽首個項目200米自由泳即為香港隊贏得歷來首面全運會游泳金牌，也是今屆港隊第三金。游泳項目賽程緊密，周四晚贏完金牌後，周五早上便會出戰另一主項100米自由泳的初賽，同晚會進行準決賽。

全運會2025．游泳︱張雨霏報名參加50米及100米自由泳，但100自初賽並未出場。（新華社）

張雨霏DNS 200自決賽5泳手「集體失蹤」

今屆全運會最受注目的游泳女將除了何詩蓓，還有張雨霏。這位「亞洲蝶后」會參加6個項目，當中主項蝶泳會參加100米及200米，當中女子100蝶已贏得金牌；另外同時已報名參加50米及100米自由泳，兩項何詩蓓均會出戰。

當大家期待張雨霏跟何詩蓓先在今、明兩日的100自賽事正面交鋒，可是張雨霏今早並未落場。此外，昨晚有份出戰200米自由泳決賽的泳手之中，獲第3名的淅江選手柳雅欣，第4名的廣東新星李家萍，第5名的范亞琦，第7名的孔雅琪及第8名的勞麗慧，全部與張雨霏一樣未出賽（DNS）。

何詩蓓200自決賽對手 只剩1人亮相100自初賽

由於亞軍李冰潔並未報名參加100自，因此昨晚200自決賽的8位泳手、7位有報名出戰100自的泳手之中，只有得第6名的湖北選手楊佩琪亦有參加100自初賽，還跟何詩蓓同組。楊佩琪以56.28秒總成績第16名晉級準決賽。

游泳賽事賽程頻密，泳手因應身體狀態揀比賽游不足為奇，尤其張雨霏報名參加6場個人及接力比賽之多，而自由泳畢竟亦並非她實力最強的主項；此外，今早亦有女子4x200米自由泳接力初賽上演。然而200自對手「集體失蹤」，到底是避免再遇何詩蓓打一場「無把握的仗」，還是真的關乎個人體力留放，便要選手及教練本身才知道了。

全運會2025．游泳︱誰可挑戰何詩蓓？

張雨霏及5位200自決賽泳手棄戰100自，還有誰可在這項目挑戰何詩蓓？ 何詩蓓2023年寫下52.02秒的亞洲紀錄，今次參賽泳手中，只得山東的楊浚瑄曾游進53秒內，她以52.48秒保持中國國家紀錄。在今早的100自初賽，何詩蓓以54.29秒總成績第一名入準決賽，緊隨其後的正是以54.58秒，總成績第二名晉級的楊浚瑄，相信明晚的100自決賽很大機會是她與何詩蓓之間的二人之爭。

張雨霏棄戰100自，暫時未知她會否參加已報名的另一項目50米自由泳，尚有機會跟何詩蓓正面交手。100自決賽會周六（15日）上演，緊接周日（16日）早上何詩蓓會一口氣參加50米自由泳及50米蛙泳初賽。

全運會2025．游泳︱何詩蓓在200米自由泳贏得港隊歷來首面游泳金牌。（全運會）

香港在全運會史上第二面游泳獎牌 杜敬謙2017年夥孫楊組隊接力摘銀

今屆全運會之前，香港歷來在游泳項目只曾獲得一面獎牌。2017年的第13屆全運會游泳項目加入跨隊制度，已故港將杜敬謙夥拍浙江隊3大名將孫楊、汪順及徐嘉余在男子4x100米自由泳接力獲得銀牌，是香港代表隊在全運會游泳項目歷來首面獎牌。

何詩蓓今屆全運會出戰4個個人項目，完成200米自由泳之後，周五（14日）便會出戰另一主項100米自由泳。16日（周日）她會再出戰50米蛙泳及50米自由泳初賽，何詩蓓早前稱，「我好少在大比賽游50自，希望睇吓會唔會游到好成績。」

全運會2025︱何詩蓓參加了什麼個人項目？

11月13日／女子200米自由泳決賽／贏得金牌

11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽

11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽

11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽