游泳｜何詩蓓以欖球與小朋友交流　將赴歐洲寓賽於操備戰亞運

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）早前在深圳舉行的中國游泳公開賽豐收，獲得2金1銀，今日（28日）在香港足球會出席公開活動，與小朋友以欖球交流，分享自己的運動經歷。

總結中國公開賽，何詩蓓坦言難得與世界級強手在大賽外碰頭，是不俗的比賽體驗。名古屋亞運在即，Siobhan的賽程即將緊密，以不同比賽為亞運備戰。



何詩蓓。（趙子晉攝）

國泰與橄欖成長基金今日（28日）合辦「躍動同行嘉年華」，邀請何詩蓓擔任嘉賓，與一眾學生分享身心靈健康的重要性。何詩蓓自小接觸欖球，曾投放不少時間在欖球上，直至11歲在游泳教練的勸告下，才放下欖球這項運動，Siobhan至今也是欖球的擁躉，並時常參加香港七人欖球賽。何詩蓓今日以欖球與小朋友交流，更一展身手。

何詩蓓在活動大展身手。（趙子晉攝）

何詩蓓2月初出戰杜拜游泳公開賽，然後轉往泰國進行訓練營，上周赴深圳參加中國公開賽，Siobhan在女子50米及100米險勝0.01秒，加上200米摘銀，合共拿下2金1銀，她對成績及時間感滿意。

「在泰國的訓練甚為艱辛，訓練過後都比較疲累，所以今次（中國公開賽）游出的時間都頗為滿意，而且可以在世錦賽、奧運等大賽外，有機會與世界級強手同場較量，機會難得，是十分好的比賽經驗。」

（趙子晉攝）

小朋友主動向何詩蓓索取合照。（趙子晉攝）

距離名古屋亞運開幕還有約半年，何詩蓓透露自己在亞運還是以自由泳為主，「我一直以自由泳為重心，無論50米、100米或200米，今年亞運都不會太大分別，加上各項接力，相信亞運都會十分忙碌。」

何詩蓓與學生們分享多年的運動經驗。（趙子晉攝）

何詩蓓難得留港，一連兩日出席公開活動，完成下周二（31日）的傑出運動員選舉頒獎典禮後，將會出發歐洲，在各地出戰各大賽事，Siobhan希望以不同賽事備戰亞運，她預告賽程緊密，寓賽於操，再檢視訓練的重點。

何詩蓓上年在傑運頒獎禮榮膺「星中之星」，被問及今年能否蟬聯，她坦言對獎項淡然，反而視頒獎禮是與其他香港運動員相聚的好機會。