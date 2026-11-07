荃灣行山輕鬆行大運　麗城上汀九坑接元荃古道　賞青馬大橋汀九橋

選一條輕鬆的路線，讓大家熱身。所選地點主要考慮是在何處飲茶開年。估計荃灣多酒樓，易搵位。就去柴灣角走一圈，早點落山飲茶。

（出發時間：2026年2月22日）



今早在荃灣西站集合。八點四十五分起步，照例行海濱步道去麗城花園，經漢民村上引水道。遲到的山友在此與大隊會合。今日的路程短，又不上石龍拱。就當作來散步。

+ 13

上天橋橫過海安路，再穿過麗城花園，再橫過青山公路轉入發業里。發業里左側上漢民下村。之後轉右上屯門公路，再行天橋橫過屯門公路。然後轉右走水泥路上引水道。

翻查資料，這個山坡的水泥路出現在上世紀八十年代，大概與屯門公路同時建成，所以已有四十多年歷史。

前面分岔路，左右皆可。山友說右路較清晰，於是行右路。

+ 9

轉左上引水道，繞過鐵絲網出引水道旁車路。到引水道轉左，即油柑頭方向。橫過引水道的石橋都是上山的路口，先繼續沿引水道走，不用急著上山。

到這條橋才離開引水道上山。

+ 2

地圖可見石龍拱南坡有幾條橫山徑在汀九坑匯合，上行不久見左邊有支路，我們沿山徑直上。見第二條支路便轉左走。

從地圖可見上、下兩條橫山徑。在第一個路口轉左是下路，第二個路口轉左是上路，地圖沒有顯示（橙色箭咀）。

+ 10

橫過兩條乾澗，到一個草坪。這裡是上、下路的交匯點，沿途可觀賞汀九橋和青馬大橋。

這條汀九坑落引水道的山徑平緩易走，風景優美。半小時便走到汀九坑。

+ 6

汀九坑上游階地，梯田旁邊有溪水，是理想的露營地點。小組沒有小休大休，在這裡打過卡，就繼續去元荃古道。

朝著山坳走上去。上山的路不是一條普通山徑，而是滿佈礫石的山坡。沒有固定路徑，喜歡怎樣走都可以。

+ 17

今日志在出來一聚，所以到元荃古道後，沒打算上石龍拱，連去下花山走一轉也放棄了。大家到齊，便下山去飲茶了。

+ 6

有人問是否直行，當然不是啦。但想去爆石頂我也不會阻止的。

十一點十五分已到引水道。很久沒有這麼早便收工了。十一點半就到荃灣飲茶。走了八公里。

【本文獲「山水小組」授權轉載。】