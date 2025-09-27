荃灣行山｜川龍上荃錦坳打卡河背水塘　落山走田夫仔方向到河背村

天文台預報今周天氣不穩，周三小組活動安排川龍上荃錦坳去河背水塘，川龍村小巴站集合。

（出發時間：2025年4月23日）



早上天陰，在荃灣兆和街吃過早餐，搭80號小巴上川龍村，9時40分準時起步，小巴站過對面馬塘，沿村路步至林徑入口，上行至路牌，跟指示上荃錦坳，行一段指示牌左邊石級路上荃錦坳自然徑，拍張照沿林徑走上直升機坪，走旁邊麥徑9段向田夫仔方向，走到大迴旋處右轉車路再轉入小路下行接河背越野單車徑，岔路走左邊行至指示路牌，沿路下行出河背家樂徑牌坊大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 36

休後沿馬路走到河背村，入村後沿村車路走回大欖隧道轉車站搭車離開，今日感恩冇下雨，12KM，四小時多走完。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 18

