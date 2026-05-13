世界盃2026︱樸達公布瑞典26人名單　伊沙克入選　熱刺主將未入圍

瑞典主帥樸達（Graham Potter）率先公布世界盃26人大軍名單，熱刺攻擊球員古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）成最重磅落選球員，今季轉投利物浦後持續受傷患困擾的伊沙克（Alexander Isak）依然入選，樸達逐一解釋因由。



瑞典主帥樸達（Graham Potter）率先公布世界盃26人大軍名單。（Getty Images/資料圖片）

瑞典率先公布26人大軍名單 古路施夫斯基落選 伊沙克上榜

樸達的26人大軍名單沒有驚喜，然而外界預期若古路施夫斯基如能趕及復出踢部分賽事，依然會入選，可是樸達為此關上大門，「這是個非常、非常困難的決定……距離首場比賽只剩下4個半星期，賽事一旦展開，便難以在大範圍、空間工作，很難達到我們需要他們的位置，因此必須作出非常困難的決定。」

熱刺攻擊球員古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）成瑞典今屆最重磅落選球員。（Getty Images/資料圖片）

古路施夫斯基無論對熱刺或是瑞典均舉足輕重，可是這位前場悍將因嚴重膝傷，經已一年沒有落場。他未能趕及在決賽周前康復，樸達決定不冒險把他選入，亦是無可厚非。對於今季加盟利物浦後長期受傷患困擾的伊沙克，他則稱：「我們當然希望他在球季完結前於利物浦獲得一些上陣時間，我們的挑戰是令伊沙克及時提升狀態，因為只要他能回勇，便是個世界級球員。」

瑞典在世界盃外圍賽B組對手為瑞士、科索沃及斯洛文尼亞，6仗以2和4負未嘗一勝的慘況下包尾「墊底」，僅靠歐國聯C聯賽晉身附加賽，擊敗烏克蘭和波蘭取得決賽周一席。他們身處F組，對手包括荷蘭、日本及突尼西亞，樸達在公布大軍名單記者會上稱：「我感到非常興奮，也是個人重大榮譽。球迷的正面反應感覺奇妙，我們期待世界盃期間一起創造更多回憶。」

6月14日瑞典會先在墨西哥踢F組揭幕戰，對手為突尼西亞，繼而過境到美國對荷蘭和日本。

瑞典2026世界盃26人大軍名單：

門將：諾菲特（Kristoffer Nordfeldt／AIK蘇納）、域陀祖漢臣（Viktor Johansson／史篤城）、施達史唐（Jacob Widell Zetterström／打比郡）

後衛：丹尼爾施雲臣（Daniel Svensson／多蒙特）、連迪路夫（Victor Lindelof／阿士東維拉）、伊薩希恩（Isak Hien／阿特蘭大）、史達菲特（Carl Starfelt／切爾達）、 Elliot Stroud（米贊比）、拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke／布拉加）、加比爾古蒙臣（Gabriel Gudmundsson／列斯聯）、艾美賀姆（Emil Holm／祖雲達斯）、哈爾馬艾卡度（Hjalmar Ekdal／般尼）、艾歷史密夫（Erik Smith／聖保利）

中場及前鋒：

泰夏阿里（Taha Ali／馬模）、耶辛艾耶利（Yasin Ayari／白禮頓）、貝治華（Lucas Bergvall／熱刺）、艾蘭加（Anthony Elanga／紐卡素）、約基利斯（Viktor Gyokeres／阿仙奴）、積斯柏卡爾史唐（Jesper Karlstrom／烏甸尼斯）、古斯夫尼爾遜（Gustaf Nilsson／布魯日）、尼格連（Benjamin Nygren／些路迪）、史雲貝治（Mattias Svanberg／禾夫斯堡）、辛尼利（Besfort Zeneli／聖基萊斯聯）、伊沙克（Alexander Isak／利物浦）、貝安赫臣（Alexander Bernhardsson／基爾）、沙馬（Ken Sema／帕福斯）