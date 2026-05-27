曼聯般奴費南迪斯打破英超助攻紀錄　遭前輩堅尼嘲諷　掀隔空罵戰

【英超】曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）公開炮轟紅魔傳奇堅尼（Roy Keane），指責這名前隊長在針對他打破英超聯賽單賽季助攻紀錄方面「撒謊」。



在剛過去的周日（24日）英超收官戰曼聯3：0大勝白禮頓（Brighton）的比賽中，般奴費南迪斯助攻隊友柏德列多古（Patrick Dorgu）破門，將本賽季的英超助攻提升到21次，正式獨享英超歷史單賽季助攻王寶座。

般奴費南迪斯正式獨享英超歷史單賽季助攻王寶座。（Getty Images）

曼聯3：0大勝白禮頓奴費南迪斯比賽精華：

+ 3

在前一周曼聯3：2擊敗諾定咸森林（Nottingham Forest）的比賽中，他就已追平此前由亨利（Thierry Henry）和奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）共同保持的20次助攻的歷史紀錄。

堅尼開炮：個人榮譽凌駕於球隊之上

然而，向來言辭犀利的曼聯功勳中場堅尼對般奴費南迪斯衝擊紀錄的舉動卻嗤之以鼻。堅尼直言後者將個人榮耀置於球隊利益之上，並嘲諷他是在「馬戲團表演」。

堅尼在「The Overlap」播客節目中批判道： 「在對陣森林的比賽後他接受採訪，這名曼聯隊長居然說：『有幾次我本該射門的，但我還是選擇傳球了。』 哇哦。作為一個足球運動員，你怎麼能帶着衝擊個人紀錄的心態去踢比賽？帶着這種缺乏團隊協作的心態，他是不可能贏得冠軍獎盃的。」

曼聯傳奇球星堅尼（右）。（IG＠officialkeane16）

然而，這名曼聯名宿似乎完全曲解般奴費南迪斯的言論。當時這名葡萄牙球星的原話實際上是：

今天可能有些時候，我本應該選擇傳球而不是射門。我為自己收穫助攻感到高興，但更重要的是，我為球隊贏球並以高光表現結束這個賽季感到高興。

在星期一（25日）回應堅尼的猛烈抨擊時，般奴費南迪斯在「The Diary of a CEO」播客節目說：

正如我一貫所說，我不介意批評。但我無法接受的是別人捏造事實，在關於堅尼的這件事上，他所說的基本上就是謊言。

般奴費南迪斯：別把話塞進我嘴裏

「他要麼是看了別的採訪，要麼就是把我根本沒說過的話硬安在我的頭上。不過對我來說幸運的是，當時的一切發言都有錄音在案。我接受他可能喜歡或者不喜歡我這個球員，喜歡或者不喜歡我這個人，但我絕不接受他把沒說過的話塞進我的嘴裏。」

般奴費南迪斯本賽季狀態神勇，不僅幫助紅魔斬獲英超第三名鎖定下賽季歐冠席位，他也包攬英格蘭足球記者協會（FWA）以及英超聯賽評選的年度最佳球員大獎。

曼聯隊長般奴費南迪斯。（Getty Images）

儘管對堅尼的言論大為光火，但般奴費南迪斯說，他尊重前輩，甚至已經聯繫曼聯前主帥蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）索取堅尼的手機號碼，以便兩人能夠私下把問題說清楚。

般奴費南迪斯最後補充說：

顯然，我認為自己始終對堅尼以及他為球會所做的一切保持深切的尊重。我只是不喜歡人們根據我所說的話去斷章取義、自造謠言，因為那根本不是事實。

相關閱讀：足球｜巴西國腳卡斯米路告別曼聯 傳將加盟國際邁亞密聯手美斯

+ 5

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】