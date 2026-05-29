干拿迪與利物浦續約談不攏　史諾留任冠軍功臣排隊走人︱足球轉會

2024/25球季，利物浦新帥史諾沿用高普班底，領軍再次贏得英超錦標，一個夢幻開局，想不到一支冠軍之獅在一年內完全崩潰——功臣一個個賣走，同時豪氣斥4.5億英鎊增兵，高層銳意「去高普化」，結果落得一敗塗地，四大皆空，沙拿未完季已宣布季尾離隊，羅拔臣亦隨好友腳步，現在連早前續約在望的中堅干拿迪（Ibrahima Konaté），亦因與球會談判破裂，這位正處當打之年的法國球員，勢將免費離隊。

隨着史諾幾乎肯定來季留任，更衣室一眾戰將排住隊等走人，青訓出身的居迪斯鍾斯，能踢後場多個位置的祖高美斯，上陣機會不多的基艾沙，以至外借歸隊的哈維艾利洛等，亦很大機會在今年夏天離開利物浦。



利物浦中堅干拿迪（Ibrahima Konaté）與球會續約談判破裂，勢將免費離隊。（Getty Images）

干拿迪4月曾公開稱「大機會」留隊 續約談判破裂勢離隊

27歲的干拿迪，與利物浦的合約今年6月屆滿，他的續約談判早前一度見曙光，但最終還是談不攏，勢將回復自由身離隊。2021年他從RB萊比錫以3500萬英鎊轉投利物浦，加盟後穩佔正選中堅位置，簽約5年，球會與球員雙方均有意續約，干拿迪4月時還向記者表示：與利物浦「接近達成協議」以及來季「很大機會」留隊。

續約談判早在2023年11月開始，至今長達兩年半，雙方仍未能完全消除分歧，英國廣播公司（BBC）指出，談判已終止，干拿迪會成為繼沙拿、羅拔臣後，另一位離隊的主力成員。

利物浦「去高普化」過程

2024/25球季

祖爾麥迪比（Joël Matip）- 退役

堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcântara）- 退役



2025/26球季

阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold ）- 轉投皇家馬德里

路爾斯迪亞斯（Luis Díaz） - 轉投拜仁慕尼黑

紐尼斯（Darwin Núñez） - 轉投希拉爾

昆沙（Jarell Quansah） - 轉投利華古遜

基利靴（Caoimhin Kelleher）- 轉投賓福特

摩頓（Tyler Morton） - - 轉投里昂

艾利洛（Harvey Elliott） - 外借阿士東維拉



2026/27球季

沙拿（Mo Salah） - 提早終止合約離隊

羅拔臣（Andy Robertson） - 約滿離隊

干拿迪（Ibrahima Konaté） - 約滿離隊



史諾傳惹利物浦更衣室不滿，功臣離隊消息料「陸續有來」。（Getty Images）

史諾惹更衣室不滿 功臣離隊消息料「陸續有來」

隨着前任主帥高普離任，祖爾麥迪比（Joël Matip）、堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcântara）在紅軍退役；今季他的頭號愛將阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold ）轉投皇家馬德里，翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Díaz）以7000萬歐元加盟拜仁慕尼黑，紐尼斯、昆沙、基利靴、摩頓等亦悉數離隊，甚得高普欣賞的艾利洛，則以先借後買方式投阿士東維拉（之後維拉改變主意，終令他浪費一季後被打回頭，已是後話）。

今季利物浦愈踢愈頹，史諾盛傳在更衣室不得民心，沙拿曾高調公開二人不咬弦，最終亦在合約期滿前提早一年離隊，羅拔臣未獲新約，雙雙在今夏離開晏菲路，現在連干拿迪亦留不住，紅軍球迷害怕的是壞消息還陸續有來——球會青訓產品居迪斯鍾斯向來對利物浦忠心不貳，惟他被指跟史諾不和，有意轉投國際米蘭。

29歲的守將祖高美斯，合約明年屆滿，利物浦不想明年「人財兩失」，或會今夏放人，維卡素、維拉、AC米蘭及比錫達斯均有興趣；加盟以來一直未受重用的基艾沙，急欲離隊，而艾利洛雖從維拉外借歸隊，但球會堅持把他出售的決定，在利物浦亦難有前途可言。

史諾上季甫領軍已為利物浦帶來英超冠軍，不料一年後軍心直插谷底。（Getty Images）

門將、中堅、左閘全部有離心／已離隊 利物浦來季防線點算好？

球會每季「人來人往」無可厚非，但利物浦的防線人才流失問題相當嚴重。上季賣走年輕中堅昆沙，新加盟小將利安尼（Giovanni Leoni）甫加盟已重傷，買不成馬克古希（Marc Guehi），令已屆34歲的隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）在英超及歐聯「全勤」，聯賽踢足38場，歐聯12場全數出場。現在他的拍檔干拿迪亦將會離隊、祖高美斯或亦放走，而雲迪積克跟紅軍的合約明年夏天屆滿，加上先後失去阿歷山大阿諾特和羅拔臣，紅軍防線肯定會有大變動。

門將艾利臣同樣明年約滿，一度盛傳他想提早在今夏離開，可是利物浦正全力挽留，明年續任正選，消息指艾利臣對會方拒絕放他離隊感到非常不滿。此舉卻令馬馬達舒維利（Giorgi Mamardashvili）不是味兒，傳言指他要求離隊，而且不是外借，而是永久轉會。無論是走是留，兩個門將都肯定會不開心。

利物浦今夏的球員離隊消息猶如「火燒連環船」，到底是管理層談判技巧和策略出錯，還是球員見到形勢不妥或不滿史諾而急欲「跳船」，已經多到「傻傻的分不清」。新球季未開始，已經問題多多，似乎又是災難一季。