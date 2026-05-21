阿仙奴奪英超︱改變槍手的8宗轉會　由清洗更衣室到最後拼圖

從阿迪達2019年12月出任阿仙奴主帥，他和班主高安基家族合力用上6季半時間帶來英超聯賽冠軍。他猶如大哥哥的親和力凝聚球隊的同時，亦有賴轉會市場的高效操作。

難以想像一個沒有一隊經驗的37歲主教練，當日是如何掌控性格巨星林立的更衣室。「理想家」一樣的阿迪達，先清洗奧斯爾和奧巴美揚，繼而每年引進心儀球員，從2023/24球季一擲過億買入迪格蘭賴斯（Declan Rice）的宣言式收購，到今季再花2.5億英鎊豪購7將，不遜曼城、曼聯、車路士、利物浦的購買力，終帶來等待已久的英超獎盃。



還記得他嗎？當年阿仙奴打破球會紀錄以7200萬英鎊簽入的尼高拉斯比比。（Getty Images）

高安基家族全面控制 阿仙奴轉會市場不再手緊

阿仙奴英超再度封王，不少球迷才驚覺這間英格蘭歷來第三最成功球會，對上一次贏得聯賽冠軍已是22年前的事。雲格（Arsène Wenger）對阿仙奴的影響力和偉大毋庸置疑，然而他在任中後期為了協助球會償還興建酋長球場遺下的債務，大部分時間無法跟隨轉會市場風向高價收購球員，甚至出現「年年賣隊長」的痛楚期，在艾巴莫域入主車路士起開啟的「金元足球」洪流之中，競爭力無疑愈來愈低，每季目標不再是爭冠，而是前四歐聯資格。

直到2018年高安基家族取得球會絕對控制權，雲格功成身退，轉會風格才完全改變。新班主只給予艾馬利年半時間，但亦曾以令人譁然的7200萬英鎊買入尼高拉斯比比，猶如向世人宣布阿仙奴不再是昔日那間徒具轉會傳聞的「險簽」球會；班主之後對阿迪達信任備至，還有足夠耐性和以巨額轉會資金支持，過去6年以來在轉會市場付出9.35億英鎊收購，每季都有為今季贏得冠軍的關鍵人物。

奧斯爾、奧巴美揚兩大巨星，曾是阿仙奴的招牌貨。（Getty Images）

阿迪達青春風暴的起點：鏟除更衣室兩大巨星

然而阿迪達上任初期，比起任何重大收購，更關鍵是取得更衣室的絕對控制權，重新建立球隊文化。當時球隊陣中有兩大巨星在陣，人工最高的奧斯爾（Mesut Özil）已經31歲，隊長兼首席射手奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）同樣年過30，二人均是球隊前線要員，就算奧斯爾與艾馬利不咬弦，上陣時間銳減，身為隊中助攻王的他在那個時候離隊還是難以想像，球迷亦憧憬阿迪達的加盟，可以激發這位天才球星重現光芒。

阿迪達新官上任沒有三把火，他曾嘗試重用奧斯爾，惟效果未如理想，當他在訓練時提高強度並要求球員施以高壓迫搶，奧斯爾未能適應新戰術，加上疫情期間不願跟隨大部分隊友一起減薪，又常常缺席球隊會議，兩人之間的嫌隙漸生。如何處理奧斯爾這隻燙手山芋，頓成阿迪達在任初期的首個重大考驗。

隊中首席巨星與教練之間，球隊往往選擇站在商業價值更高的球員一方，當年曼聯便是選擇普巴而放棄摩連奴。阿仙奴管理層卻完全放權予阿迪達，任由他將奧斯爾踢出球隊2020/21球季英超及歐霸大軍名單，這個決定曾一度掀起爭議。阿仙奴季中提早半年跟奧斯爾解約，讓他自由身轉投費倫巴治，那個時候看似是蝕本交易，如今回看其實是阿迪達在更衣室取得的第一場主要勝仗。

另一場說的當然就是奧巴美揚，這位當時幾乎為阿仙奴在前線單天保至尊的射手，在球隊後期個人紀律愈來愈差常常遲到，衝突點是2021年12月宣稱探望病母，卻未如期歸隊，終令阿迪達忍無可忍，先褫奪他的隊長資格，繼而再次選擇止蝕，提早放他離隊。奧巴美揚免費轉投巴塞隆拿，表面又是一宗蝕本生意，然而這位桀驁不馴的球星一走，更衣室一眾年輕球員反而團結起來，季尾幾乎衝上前四，即使最終得第五，兩年間除去奧斯爾、奧巴美揚兩大巨星，阿迪達終可放手全面改革，同時為球隊騰出薪酬空間，一步步添上他未來計劃屬意的球員。因此阿迪達上任初期的最重要轉會不是收購，而是先後放走這兩位已走下坡的高薪老將。

阿仙奴2023/24球季一擲過億買入迪格蘭賴斯（Declan Rice）。（Getty Images）

阿迪達任內每季關鍵收購

2020/21：加比爾馬加希斯（中堅）／2300萬英鎊



2021/22：奧迪加特（中場）／3000萬英鎊



2022/23：杜沙特（前鋒）／2000萬英鎊



2023/24：迪格蘭賴斯（中場）／1.05億英鎊



2024/25：大衛拉耶（門將）／2700萬英鎊



2025/26：約基利斯（前鋒）／5500萬英鎊



阿迪達為阿仙奴定下的改革計劃，是循序漸進的，2019年他向班主推銷的計劃分為5個不同階段。每年從轉會窗為球隊引入骨幹，第一步就是買入一個可靠的中堅，在未來配合艾馬利年代購入並在外借中的小將沙列巴。2020/21球季，阿仙奴從里爾以2700萬英鎊購入只得22歲的加比爾馬加希斯。

中路防守敲定，輪到中場位置，從皇馬借用奧迪加特效果不錯，2021/22正式收購，挪威猛將一步步成長為球隊核心，並在2022年起戴上隊長臂章。2022/23球季買入8個新球員，那時的重點是從曼城來投的加比爾捷西斯和辛真高，最終反而由白禮頓以2000萬英鎊購得的杜沙特跑出，今季屢次成為得分關鍵之匙。

2022/23球季意外獲得英超亞軍，阿迪達曾稱球隊進度較預期更快。阿仙奴的爭冠決心自此愈來愈大，2023/24球季向韋斯咸一擲1.05億英鎊收購迪格蘭賴斯，猶如向外界展示雄心的「宣言收購」，質疑的聲音很快消散，此子用表現並證明阿仙奴確實「有買貴無買錯」，並且是爭冠的「最後拼圖」。那怕當季還是再得第二，成功搶贏賴斯為整間球會注入的信心是難以用實質數字來估量的。（順帶一提，那個轉會窗槍手亦以6500萬英鎊從車路士帶來夏維斯，德國人不時受傷，入球率也不高，但總能在關鍵時刻發揮作用——歐聯8強首回合對士砵亭一箭定江山，今輪英超對般尼再次一錘定音。）

上季買斷從賓福特外借的門將大衛拉耶，阿迪達終於得到心儀的把關人選。到今季再花2.5億英鎊豪購7將，新兵各有作用，暫時以前鋒約基利斯最為明顯，他的射術不是頂尖，但亦攻進14個聯賽入球，或許亦當上球隊封王的真正「最後拼圖」。

阿迪達領軍6年來，阿仙奴收購的未必是球壇一線巨星，卻必然是他想要的球員，完全融入他的戰術體系，轉會市場的成功操作，一步步改善球隊體質，今季達陣成為英超冠軍球隊。