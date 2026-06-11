世界盃2026｜韓國撼捷克要破三屆首戰不勝魔咒　孫興慜稱心態未變

亞洲代表韓國本港時間周五早上就會踏上2026世界盃賽場。分組賽A組焦點大戰，韓國硬撼捷克，將在本港時間周五（12日）早上10時緊接揭幕戰上演。對於「太極虎」而言，這場比賽不僅是爭奪出線資格的關鍵，更背負打破歷史宿命的重任——皆因韓國已連續三屆世界盃未能取得「開門紅」。



翻開歷史，2014年韓國首仗1：1賽和俄羅斯；2018年韓國0：1不敵瑞典。而事實證明，韓國一旦沒有在首場比賽中取得分數，將會對後面兩場分組賽造成壓力，最終成績難以令人滿意，韓國在巴西與俄羅斯均以分組淘汰告終。

韓國隊在2014、2018世界盃中止步分組賽。（Getty Images）

去到卡塔爾，韓國首戰仍然0：0打和烏拉圭，憑最後一場隊長孫興慜半場狂奔，黃喜燦把握住機會門前燙射破門，才得以戲劇性反勝已經鎖定出線名額的葡萄牙，晉級到16強。但最終韓國隊亦只是打多一場，便告別世界盃舞台。

2022世界盃，韓國隊分組賽末戰驚險贏下葡萄牙才有機會晉級到淘汰賽。（Getty Images）

相反，韓國隊順利贏下首仗，成績則大有不同，2002年，韓國作為東道主之一，主場作賽首戰2：0波蘭，最後極具爭議地拿到殿軍，創下參賽以來最好成績，至今亦是亞洲球隊在世界盃上的最好成績。來到2010年，韓國隊首戰以2：0擊敗希臘，最終獲分組第二晉級16強，雖然止步淘汰賽第1輪，但這是韓國隊首次非本土作賽情況下從分組突圍。

今屆世界盃擴軍至48支球隊，分組中8支成績最好的第3名均可出線，意味球隊容錯空間更大，同時亦表示從分組出線後，第1輪淘汰賽只是32強。今屆韓國隊分組對手中，東道主墨西哥坐擁主場之利，世界排名第14位，韓國並非沒有機會爭奪分組第一。另外兩個對手則是世界排名40名以後的捷克與南非。現時世界排名25的韓國首戰如果能贏下捷克，將在爭奪分組第一、二名中佔據優勢。

韓國隊正在備戰與捷克的世界盃首戰。（Getty Images）

韓國隊長孫興慜第4次參與世界盃決賽周，對於前3屆的處境更加有所體會，不過心態上他還是「小男孩」。「我很高興能重返世界盃賽場，這是我從小的夢想。無論是第1屆、第4屆還是第6屆世界杯，我們參加世界盃的心態都必須保持一致。我們現在更加成熟，經驗也更豐富了。人員方面有一些變化，但我們在世界舞台上的心態依然不變。」孫興慜隨主帥洪明甫參加賽前發布會時說道。