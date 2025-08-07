孫興慜投FC洛杉磯續披7號球衣　洛城掀韓風　傳破美職轉會費紀錄

在家鄉韓國上演熱刺最終戰後，孫興慜早前抵達美國洛杉磯，現身FC洛杉磯主場觀戰，盛傳孫興慜的轉會費高達2650萬美元，並打破美職聯最高的轉會費紀錄。FC洛杉磯在美國時間周三（6日）召開記者會，公布這名33歲的韓國球星加盟，孫興慜同樣穿上7號球衣，並大賣口乖：「這是夢想成真！」



孫興慜在FC洛杉磯繼續穿上7號球衣。（路透社）

孫興慜隨熱刺返回家鄉韓國，出戰與紐卡素的熱身賽前夕公布離隊，完成最後一戰後即飛往洛杉磯，並亮相FC洛杉磯主場觀戰，加盟這間美職聯球會已成公開秘密。

FC洛杉磯在當地時間周三召開記者會，正式宣布這名33歲韓國球星來投，《The Athletic》透露孫興慜的轉會費達2000萬英鎊（即2650萬美元），亦是美職聯史上最高的轉會費。

當「孫仔」轉投洛杉磯的消息傳出後，早已有不少韓國球迷在機場守候，FC洛杉磯亦十分識做，特意在7號的黑金球衣上印上孫興慜的韓文名字，並在主場及球會商店以韓文歡迎這名韓國球星，而洛杉磯當地的韓國領事﹑過百的韓國傳媒及球迷一同參與加盟記者會上，可見孫興慜的魅力。

FC洛杉磯特意準備韓文版的球衣。（路透社）

孫興慜抵美國即將加盟FC洛杉磯 傳因為愛兩度拒絕續約熱刺︱轉會

孫興慜與球會簽下兩年合約，在2028及2029年亦有續約選項，這名韓國球星大賣口乖：「洛杉磯，多麼好的城市，就像夢想成真一樣，我還能說什麼。」從北倫敦轉投洛杉磯，他入鄉隨俗幽美國一默，「我為了勝利來到這裏，我會為大家展示刺激的......足球，這裏是叫Football還是Soccer？毫無疑問我們會取得成功。」

FC洛杉磯主場以韓文歡迎孫興慜。（Getty Images）

韓國傳媒指孫興慜兩度拒絕與熱刺續約，並指皇馬﹑巴塞隆拿都對他有興趣，但「孫仔」最終轉投美職聯。孫興慜在記者會上坦言，FC洛杉磯非他的首選，卻因為一個電話改變主意，「老實說，FC洛杉磯不是我的第一選擇，當我收到John（John Thorrington，洛杉磯FC主席）的電話，我改變了主意，他告訴我那裏才是我的目的地，而如今我就在LA，我比高興更高興。」

離開效力10年的熱刺，孫興慜表示需要新挑戰，他重申這一點，「我覺得我的生涯需要新的章節﹑新的挑戰，所以我加盟FC洛杉磯。你們可以說我老，但我的體能狀態仍然良好，我有信心展示自己的質素，並給予小將們建議，協助他們成長。」

孫興慜與球迷們合照。（Getty Images）

孫興慜再淚別熱刺：你們是我永遠的隊友

孫興慜告別熱刺，舊東家亦在官方網站上載他的最後訪問，孫興慜談及離開熱刺不禁落淚。「孫仔」再一次回顧熱刺生涯，從初來倫敦不諳英文，一步一步成為球會傳奇，直至上季高舉歐霸盃錦標，他自言對為熱刺所做的一切感自豪，並再一次感激熱刺。

孫興慜以前隊長身份寄語隊友，表示隊友是他的一切，亦是戰士，在他心中永遠留有獨特的位置，孫興慜向隊友直言：「我愛你們多於一切，你們永遠都是我的隊友。」