美職早霸王｜美職開鑼　孫興民領FC洛杉磯搶先入波

美職今周開鑼，揭幕戰即來場重頭戲，由美斯壓陣的上屆季後賽冠軍國際邁亞密，作客挑戰韓國名將孫興慜（足智彩譯名孫興民）領軍的FC洛杉磯；邁亞密今季有布斯基斯及佐迪艾巴兩員大將掛靴，能否保持上季的威勢？



國際邁亞密本身以前巴塞隆拿四子支撐球隊，但在中後場控制節奏的布斯基斯及上季貢獻了15次助攻的佐迪艾巴雙雙退役，無疑是一大打擊，不過另一子蘇亞雷斯亦在陣，而且「美斯保鑣」迪保羅亦留效，加上從熱刺簽入西班牙後衛利古朗，以及從蒙特雷簽入墨西哥前鋒貝達拉美，實力應沒大減。

美斯已屆38歲，能否繼續保持上季的上佳水準，將是國際邁亞密今季成敗的關鍵。（Getty Images）

更重要的反而是，年屆38歲的美斯會否保持上季的表現；這名阿根廷老球王上季常規賽貢獻了29個入球及19次助攻，包辦神射手與助攻王，也是帶領球隊首奪季後賽冠軍的功臣。不過，今年是世界盃年，美斯會否踢「養生波」，保持健康，以在6月再度為國效命，或許是邁亞密今季成敗的X-Factor。

FC洛杉磯上季有孫興慜季中來投，33歲的他多次取得精彩入球，美職上陣13場攻入12球，效率驚人，預料今季配合上季貢獻32個入球及11次助攻的丹尼斯保亞加，以及法國門將洛里斯，攻守都有一定保證。

孫興慜上季加盟FC洛杉磯，迅速融入球隊，13場攻入了12球。（Getty Images）

雙方過往對陣5次，FC洛杉磯取得3勝2負，稍佔上風；另要留意的是，這5場中，有4次FC洛杉磯率先入球，因此今仗可博主隊先開紀錄，而入球者當然熱捧孫興慜。

