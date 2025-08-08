足球｜拜仁大勝熱刺　哈利卡尼12碼跣腳　回應舊拍檔孫興慜離隊

拜仁慕尼黑周三（7日）於主場友賽熱刺，以4：0取得大勝，焦點落在倒戈的哈利卡尼（Harry Kane）身上。這位英格蘭前鋒在12分鐘先開紀錄，3分鐘後操刀12碼卻意外跣腳，皮球一飛衝天；他賽後亦有談及已宣布轉投美職聯FC洛杉磯的舊拍檔孫興慜。



拜仁全場佔盡上風，除了哈利卡尼的入球外，下半場即使換入大量小將，仍然再攻入3球，結果輕勝熱刺4球。值得一提的是，今夏由利物浦加盟的哥倫比亞前鋒路易斯迪亞斯（Luis Diaz）亦獲正選上陣。

哈利卡尼主射12碼卻跣腳，結果一飛衝天。（Getty Images）

卡尼賽後形容拜仁表現「由頭到尾都很具支配力」，並坦言對戰舊東家略帶情緒：「我在熱刺度過很長時間，但踏上球場就是要為現有球會盡力。」

哈利卡尼賽後與熱刺門將維卡里奧寒暄一番。（Getty Images）

他同時談到前拍檔孫興慜離隊及奪得歐霸盃的告別時刻，讚對方是「謙遜、真誠的朋友」，並回憶二人並肩作戰的美好回憶：「我認為我們在英超史上都是其中一個最佳組合，我們就是有種聯繫。去季對他來說十分特別，捧起那個獎盃，這是他熱刺生涯美好的結局，我衷心恭喜他。」

孫興慜日前已正式轉投FC洛杉磯，無緣在今仗與哈利卡尼碰面。（Getty Images）

至於熱刺中場占士麥迪臣（James Maddison）再度重傷，將缺席大部分賽季，卡尼直言「非常心痛」：「我很喜歡他的人品與球技，只希望他保持堅強，明年能回來。」

熱刺將於8月13日大戰歐聯冠軍巴黎聖日耳門，爭奪歐洲超級盃。至於拜仁將會再踢多一場友賽，然後在8月17日的德國超級盃與史特加對決。