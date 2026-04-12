劉慕裳（Grace）在空手道K1聯賽繼續無敵，這位女子空手道個人形世界第一港將，赴中國四川出戰樂山站賽事再次置身決賽，跨季連續7站與日本選手尾野真步爭冠，Grace又一次技壓對方，跟上站在羅馬一樣同獲7位評判「全票」支持，跨季連續6個分站贏得冠軍兼且連續在9項國際賽勝出。



空手道｜劉慕裳K1聯賽樂山站再勝尾野真步，跨季連續6站奪冠。（WKF Instagram圖片）

空手道K1聯賽樂山站︱劉慕裳再勝尾野真步 跨季6連冠

空手道個人形女將劉慕裳去年稱霸世界錦標賽後，1月在土耳其伊斯坦堡出戰今年首站K1聯賽，Grace延續強勢，奪冠而回。相隔兩個月，劉慕裳赴羅馬出戰今年第二站的K1聯賽，亦再次掄元，狀態一時無兩。

今周在四川樂山，她延續之前強勢，再次一路勇闖決賽，亦再次遇上「老對手」尾野真步。上一站二人在羅馬對決同樣選擇「北谷屋良公相君」套拳，尾野真步在決賽慘吃7隻光蛋，劉慕裳獲7位裁判「全票」大勝7：0，今站這位日本選手變陣改以「一百零八手」應戰，而Grace則再次使出「北谷屋良公相君」，結果還是一樣，劉慕裳再次獲「全票」勝出。

連續9項國際賽踏上踏獎台最高一格

狀態巔峰的劉慕裳，自去年3月K1聯賽杭州站開始，接連在開羅、拉巴特（Rabat）勝出，延續至新賽季的伊斯坦堡、羅馬到今站在樂山，同樣踏上頒獎台最高一格，跨季連續6站在K1聯賽封后，亦是她歷來第9次在K1聯賽分站中勝出。

假如連同去年5月的亞洲錦標賽、8月的世界運動會、以及11月的世界錦標賽，劉慕裳已經連續在9項國際賽事勝出，她展現的力量、爆發力、速度和優雅，甚至已超越體育競技的層次，昇華至一種藝術。