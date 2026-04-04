劉慕裳分享世一之道　追求完美變動力　與名將教練合作互相推動

香港空手道女將劉慕裳（Grace）位列世界第一，2025年成績亮眼，世錦賽冠軍﹑世運會金牌等主要殊榮同是囊中物。Grace今日（4日）在啟德體育園舉行的「世一交流會」，與土耳其的搏擊世界第一選手Eray Samdan一同分享心得。劉慕裳對極致的追求，是她至今堅持努力訓練的原動力。



香港競技空手道公開賽一連3日在啟德體育園體藝館習藝坊上演。（趙子晉攝）

「啟德武臺」香港競技空手道公開賽一連3日在啟德體育園體藝館習藝坊上演，周六更邀得現役兩名空手道世界第一劉慕裳與Eray Samdan進行「世一交流會」。Grace今早穿起金邊袍，與公眾分享其心得。

劉慕裳近年戰績彪炳，在2025年更是大豐收，世界錦標賽、世界運動會、亞洲錦標賽，以及各個空手道K1聯賽的分站冠軍盡是囊中物，Grace依然堅持不停步，還是不懈地訓練，她在台上分享表示，空手道形是對極致的追求，每次訓練或比賽也希望做到完美，但完美從來不易。

「每次比賽我都希望呈現完美的一面，但做到完美很難，至今並沒有一場比賽是100%滿意，訓練也沒有一次是完美，每次我翻看比賽片段，總有一些小瑕疵，代表我仍然有進步的空間。」力臻完美﹑對自我的極高要求，正是Grace每天訓練的最大動力，也是她在賽場屢獲佳績的主要原因。

劉慕裳與土耳其的Eray Samdan一同出席分享會。（趙子晉攝）

名古屋亞運將在今年9月舉行，劉慕裳再在日本衝擊金牌，Grace近年登上不同舞台﹑摘下不同獎牌，備戰亞運心態一樣，「準備亞運的過程不會比較輕鬆，作為運動員，我就是跟隨訓練計劃，大家知道亞運會是十分重要的賽事，不想在備戰過程中有甩漏，盡力做好每一個細節。」

（趙子晉攝）

在場上的劉慕裳，永遠是煞氣騰騰﹑自信滿滿，與她的教練﹑退役名將兼東京奧運金牌得主珊齊絲（Sandra Sanchez）相比，她也自愧不如，「就算Sandra（珊齊絲）已經退役，她身上總是散發着一份『我是最好的』（I am the best）自信....」

經過兩年後珊齊絲的合作後，與劉慕裳之間的競爭也能推動自己進步，「兩年前看着她（珊齊絲）訓練，她像是大姐姐，我還是一個小朋友，與她合作兩年自己的心態也有改變，就算她退役了，還是保持很高水準，明明我也現役當打的一個，我不可以落後，我要比她做得更好，這種良性競爭也是進行的推動力。」

劉慕裳與名將珊齊絲合作兩年，互相推動成為進步的動力。（Instagram截圖）

珊齊絲在東京奧運以39歲之齡封后，Grace被問及會否效法教練打到40歲時，她直言不能相提並論，畢竟珊齊絲在33歲成為國際賽頒獎台常客，Grace起步更加早，她避談是否最後一屆亞運會，笑言難以預測4年後的事情，現時以每年的大賽為目標。

劉慕裳下周將出發四川樂山，出戰另一站空手道K1聯賽，同時力爭今年的K1全年總冠軍，然後回到美國訓練。Grace完成各項賽事後，希望8月可留港備戰名古屋亞運。

董依然、王思敏和馬嘉敏進行團體形示範。（趙子晉攝）