世界盃2026｜adidas推復古球衣訴說足球故事　Nike強攻最輕球靴

世界盃是2026年夏天的全球主調，48支決賽周球隊將於6月11日至7月19日雲集美國、加拿大及墨西哥三地，爭奪全球足球最高殊榮。

除了綠茵場上的戰火，世界盃亦是各大品牌的必爭之地。早在今年Q1，adidas、Nike和PUMA已公布最新世界盃球衣，兩大龍頭近日亦先後推出新一波復古球衣和波boot，球迷們準備入手迎接世界盃了嗎？



世界盃2026｜日本隊球衣

「多哈悲劇」復古球衣+簡約作客球衣

日本隊白底彩色直間的作客球衣早前上市時，已引起球迷討論，近日adidas再推新一波產品，復刻多個經典款式，當中1993年的日本主場球衣，正正盛載了達到驚天地泣鬼神級數的「多哈悲劇」。

世界盃2026｜1993年日本隊球衣，當屆由Puma贊助。adidas於2026年世界盃前復刻這件標誌日本足球從傷痛中奮鬥的球衣。（Getty Images）

1993年世界盃亞洲區外圍賽最後一圈，日本只要成為首兩名球隊之一，就能打入1994年世界盃決賽周。外圍賽最後一輪，日本於中立場多哈火併伊拉克，他們於賽前以5分和較佳得失球排榜首，但沙特阿拉伯同得5分，韓國、伊拉克和伊朗均有4分在手，日本必須贏波才能晉級。

日本於該仗在5分鐘已由三浦知良打開紀錄，下半場早段雖被追平，但中山雅史於69分鐘助日本領先2：1，日本此後一直想保住勝局，沒有積極進攻。

然而到了90分鐘，日本防線崩潰被伊拉克追平，同時沙特阿拉伯和韓國都贏波，分別登上第一及第二位，日本因此跌落第三位，當年的黃金一代，就此與世界盃擦身而過。

世界盃2026｜日本足球史上最痛的「多哈悲劇」。（Getty Images）

33年過去，這件球衣正正標誌着悲劇的淚水可化為爭勝的動力，引領日本成為世界強隊之一；球衣也成為亞洲足球歷史上備受推崇的款式。adidas在今屆世界盃以這件球衣為靈感，推出Bringback Remixed及Reconstructed Bringback球衣，融入了現代元素，方便日常穿著。

世界盃2026｜adidas復刻1993年日本球衣，推出Bringback Remixed及Reconstructed Bringback版本。（公關提供）

世界盃2026｜adidas早前推出日本隊作客球衣。（公關提供）

世界盃2026｜Nike波boot

最輕Vapor 17展現靈敏速度

Nike Mercurial系列推出兩款最新波boot：Vapor 17主打在狹窄空間展現靈敏觸覺，Superfly 11則有助在開闊空間飆速。

世界盃2026｜Nike Mercurial Vapor 17。（公關提供）

Vapor 17是Nike至今最輕的Mercurial，以短跑釘鞋的思維設計，適合擅長在狹窄空間內展現靈敏和速度的球員。羽量級Atomknit鞋面搭配超薄FlyLite鞋底墊片，配合圓角V形鞋釘，讓球員在充足腳感和敏銳抓地力的幫助下，與對手爭奪中亦能銳利切入和快速轉向。

Superfly 11採用以Nike Air為核心的速度系統。外露的Air Zoom氣墊置於蹠骨下方，能在實際踢球時負重壓縮，並於腳掌離地時迅速回彈。FlyWeave Ultra 鞋面強調包覆力；而且Superfly自2014 年以來首次回歸低筒鞋領設計，讓球員雙腳擁有自然活動範圍。

Superfly 11的目標是幫助球員到比賽後段仍可全速衝刺，讓擅長利用開闊空間的進攻球員保持續航力。

世界盃2026｜Nike Mercurial Superfly 11。（公關提供）

世界盃2026｜德國隊球衣

adidas德國隊最後一擊

德國隊與adidas關係密不可分，然而由1954年開始贊助後，逾七十載的合作將在今年戛然而止，德國自2027年起成為Nike贊助球隊，adidas在今年世界盃亦把握最後機會，大量復刻德國球衣。

世界盃2026｜德國隊於1994年世界盃的菱格波衫，是其中一個經典款式。（Getty Images）

眾多款式中，最經典的莫過於1994年，膊頭位置一排菱格以德國國旗上黑、紅、黃三色設計，雖然德國於當屆世界盃爆冷8強下馬，但這件球衣在德國球迷心中，絕對是最精美的款式之一。

另一復刻經典則是1990年作客款式。當時仍是西德年代，星光熠熠的國腳包括奇連士文、列巴斯基、布林美、馬圖斯、禾拉等，眾星合力捧走世界盃，作客的綠色球衣對球迷來說也是永垂不朽。

世界盃2026｜adidas在與德國隊的贊助合約完結前，「盡地一煲」復刻多款球衣。（公關提供）

世界盃2026｜德國隊1990年作客球衣復刻版。（公關提供）