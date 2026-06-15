世界盃2026︱瑞典新星梅開二度為何不慶祝？　對手突尼西亞是同鄉

撰文：吳慕兒
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2026世界盃F組賽事，瑞典清風送爽5：1大勝突尼西亞，梅開二度的22歲新星耶辛艾耶利（Yasin Ayari）表現搶眼，而他入球後拒絕慶祝的畫面，亦成為是日熱門話題。
他在瑞典出生和成長，卻同時能夠選擇代表3個國家，其中一個正是今日瑞典的對手突尼西亞，而這亦是他入球後拒絕慶祝的原因。

世界盃2026︱艾耶利為瑞典先開紀錄後被隊友包圍，但他示意不會慶祝。（路透社）

瑞典新星可選擇代表3個國家　18歲決志為出生地而戰

2003年生於瑞典索爾納（Solna），辛艾耶利8歲那年已加入鄰近瑞典超聯球隊AIK蘇納的梯隊，並在2020年獲提拔上一隊。艾耶利的媽媽是摩洛哥人，爸爸是突尼西亞人，因此在瑞典出生的他可以選擇代表這3個國家。

國家隊青年軍他一直代表瑞典不同年齡梯隊，18歲那年，他決定為出生地而戰，並得到爸爸Azzouz的支持，接受瑞典報章《晚報》（Aftonbladet）訪問時，Azzouz說：「我想兒子為瑞典而戰，他應該想回報一直照顧他的國家。」

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曾有機會為突尼西亞出戰2022世界盃　3年半後竟同組作戰

3年半前，突尼西亞國家隊找上門來，艾耶利有機會出戰2022世界盃，當時他在瑞典仍在踢U19、U21梯隊，但他仍堅拒誘惑，婉拒了對方的好意，靜待瑞典的徵召。就在2022世界盃後不久，未能出戰決賽周的瑞典在一場友賽首度召他入大國腳。同在2023年1月，他出國加盟英超球會白禮頓，來到英倫先後外借高雲地利、布力般流浪兩支英冠球隊吸收經驗，2024/25球季回到白禮頓即坐穩正選中場位置，在英超闖出名堂。

去年12月世界盃分組賽抽籤，讓艾耶利感到世事的玄妙——瑞典與他爸爸的家鄉突尼西亞同被編入F組，他當時曾稱：「真是瘋狂，我們竟然跟他們踢同一組。」

世界盃2026︱突尼西亞主帥林武治。（路透社）

獲突尼西亞主帥林武治盛讚　初試啼聲一戰成名

兩軍交手前，突尼西亞主帥林武治（Sabri Lamouchi）亦特別提到艾耶利，「我認識他和他的弟弟（仍在效力AIK的Taha Ayari），他作出一個決定，我非常尊重。」林武治更幽默道：「他是個非常優秀的球員，比賽之後我會祝他好運，但只限於（跟我們）比賽之後。」

就算沒有這位昔日名將的祝福，艾耶利在開賽僅7分鐘，便在禁區邊以一記半窩利抽射世界波為瑞典開紀錄。一班隊友立即包圍着他慶祝，他卻向眾人示意不會慶祝。沒有選擇代表突尼西亞，依然想向爸爸的祖國表達尊重。到完場前他再次在禁區外攻入一記漂亮入球，代表瑞典出戰世界盃首仗便梅開二度，艾耶利終於放開懷抱與隊友慶祝。

艾耶利與弟弟Taha Ayari（左）將來可望一起為瑞典上陣。（IG）

瑞典主帥樸達毫不驚訝：「他在英超踢過很多比賽」

賽後瑞典主帥對艾耶利的演出毫不驚訝，「他在英超踢過很多比賽，不是突然踢出好表現。我們有很多出色的球員，困難的地方是組成一支強大團隊。我們必須想辦法令所有球員發揮出最佳水平，身為教練如何選人排陣實在困難。」

艾耶利以22歲零251日，成為瑞典歷來在世界盃單場攻入超過一球的第三最年輕入球者。之後兩場分組賽瑞典要面對日本和荷蘭兩大勁旅，表現定必受到更大注目。

世界盃2026︱艾耶利初登世界盃大舞台便表現耀眼。（路透社）
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