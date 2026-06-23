世界盃2026｜法國半場1球領先伊拉克麥巴比建功 雷暴致比賽暫停
撰文：胡卉忻
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2026世界盃I組，法國對伊拉克，半場法國憑麥巴比（Kylian Mbappé）14分鐘遠射破網，暫以1：0領先。上半場比賽中段時現場已見有狂風雷暴，至半場完結時，球場公布由於有雷暴警告，觀眾都撤離看台，比賽至少暫停30分鐘，再視乎天氣情況恢復。
法國隊首仗以3：1擊敗塞內加爾，隊長麥巴比賽前明確目標，要贏下伊拉克，提早從分組出線，今仗亦是現任法國隊長代表球隊出戰的第100場比賽。伊拉克首仗後勁不足，一度追和挪威，不過最終頂不住挪威陣陣攻勢，以1：4敗北。
伊拉克面對實力強勁的法國，只能以密集防守及體能化逼搶應付，中場艾阿馬利（Amir AL-AMMARI）在5分鐘便因粗野攔截被球證出示黃牌警告。
開場前5分鐘，伊拉克尚能發動反擊，而比賽進入10分鐘後，伊拉克遭到法國圍攻，在禁區內部屬多人防守，不過擋不住麥巴比在第14分鐘通過左腳遠射打破場上僵局，法國在較早時間以1：0領先伊拉克。
伊拉克短暫起勢，很快遭受打擊，中鋒艾文侯賽因（Aymen HUSSEIN）傷退，阿里艾哈馬迪（Ali AL HAMADI）後備入替。
上半時末段，天降大雨，法國帶著1：0的比數進入更衣室，中場休息期間，氣象台掛起雷暴警告，比賽因此暫停至少30分鐘，要求球迷暫時有序離開露天球場。根據球例，若在賽事暫停30分鐘期間，再掛出新雷暴警告，則需要再暫停30分鐘，直至一個30分鐘內不再有氣象警告更新，比賽方能恢復。重新比賽前將給予球員一定的熱身時間。
其餘分組積分榜及第二輪賽程：
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