世界盃2026｜約旦兩連敗出局　摩洛哥籍主帥有情有義誓創成績

半場領先阿爾及利亞一球，換邊後接連失守，結果1：2落敗，約旦首次的世界盃之旅篤定分組賽止步。

「我們應該為自己的表現感自豪，發揮遠比第一場好。」約旦主帥沙拿米（Jamal Sellami）指球隊第一次參加世界盃，交出這種表現已是值得高興，賽後約旦王子更與球員們見面。約旦王室與足球悉悉相關，沙拿米早前也受王室的挽留，這名摩洛哥籍主帥領軍取得佳績，更獲得約旦公民身份。



艾拉舒丹（Nizar AL-RASHDAN）上半場末段的入球，不足以為約旦帶來世界盃史上首勝，換邊後兩度被阿爾及利亞攻破，以1：2告負，同時以兩戰全敗，篤定無緣晉級，下輪對阿根廷成為例行公事。

約旦兩連敗，無緣晉級。（路透社）

在世界盃賽場首次領先，約旦主帥沙拿米指阿爾及利亞及時調動，改變戰局，「阿爾及利亞換出高大的進攻球員，當我們缺乏經驗，容許兩次角球失守。」話雖如此，沙拿米依然稱讚麾下的表現，「我們踢出精彩的一仗，我們應該為表現而自豪，這是第一次出戰世界盃，今場表現遠比首戰（對奧地利）出色。」

約旦主帥沙拿米指球隊表現比上場較佳。（路透社）

約旦篤定出局，下輪對面對有球王美斯坐鎮的阿根廷，沙拿米希望約旦足球為世人留下深刻印象，「這（對阿根廷）是大好的機會，讓我們為約旦足球在世界留下美好的一頁。」由贏變輸，約旦眾將難免失望，沙拿米指約旦王儲侯賽因（Crown Prince Hussein）賽後鼓勵球員們，這是對約旦球員重要的精神食糧。

（路透社）

約旦王室向來支持足球，國家隊首闖世界盃，國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）﹑王儲侯賽因﹑未來王后拉傑娃（Rajwa）等王室成員一同入場支持。

2024年接任約旦主帥的沙拿米，他帶領約旦在世界盃外圍賽脫穎而出，在12強賽取得次名。上年帶領約旦殺入阿拉伯盃（FIFA Arab Cup）決賽，即使不敵祖國摩洛哥，王儲通知沙拿米，國王決定給予他約旦公民資格，由教練教到變約旦人。

沙拿米領軍有成績，約旦王室更給予他公民資格。（路透社）

沙拿米是前摩洛哥國腳，曾出戰1998年法國世界盃，他今屆領約旦征戰世盃，成為摩洛哥首人以球員及教練身份參加世界盃。約旦首戰世界盃，對沙拿米而言非任務完成，他有更長遠的目標，他親自領U23國家隊出戰亞洲盃，「他們是我們的未來。」沙拿米希望小將有好表現，然後接上大國腳，為約旦建立鞏固的梯隊。

沙拿米曾獲非洲國家盃技術委員會邀請，約旦足總主席阿里王子曾公開挽留他，沙拿米最後留守約旦，「我來約旦不是達成某目標然後離去，我腦海中有計劃，我想建立良好的團隊，當我認為計劃成功後，我才會離去。」