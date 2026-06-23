打波先嚟落雨！法國對伊拉克曾暫停2小時　可能是世界盃史上首次

撰文：吳慕兒
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「打波先嚟落雨！」
呢句說話，唔單止踢街場的我們會遇到，連麥巴比、迪比利等一眾巨星也體驗到了。2026世界盃分組賽I組法國對伊拉克一仗期間下着傾盤大雨，半場休息期間，Lincoln Financial Field場館現場大型電子屏幕顯示嚴重雷暴即場來到，要求觀眾到有蓋地方暫避。這一避，便是超過兩個小時，創下今屆以至世界盃歷來第一次。

世界盃2026︱法國對伊拉克比賽場館的巨型電子顯示屏發出警報，指嚴重雷暴正在接近。(路透社)

法國對伊拉克，麥巴比上半場14分鐘先開紀錄，位於費城的Lincoln Financial Field場館上空由37分鐘開始落大雨，比賽在豪雨中繼續，半場休息時法國1：0領先。然而15分鐘的中場休息，延長至超過兩小時，場館的巨型電子顯示屏發出警報，指嚴重雷暴正在接近，要求觀眾到室內或有蓋地方暫避。

暫停時間愈來愈長，場館職員宣布：「當情況安全，比賽便會繼續」。雙方球員在比賽停頓約1小時40分鐘後回到草地熱身，球迷穿上衣雨繼續開開心心觀戰。國際足協有條例列明，當比賽場館8里（12.8公里）範圍內偵測到閃電，比賽須暫停30分鐘，而且每次閃電會重新計時。比賽按例在球員再次熱身20分鐘後繼續，下半場法國再入兩球，以3：0輕取伊拉克。

暴雨中的世界盃圖輯（點圖放大）

今次是世界盃2026決賽周首次有比賽受惡劣天氣影響而暫停，甚至可能是歷來首次。國際足協有名不會因極端天氣而中止比賽，不少傳媒均引用2014年巴西世界盃德國對美國的分組賽，即使當地下豪雨兼部分地方水浸，比賽仍然照踢。《The Athletic》指出，今次是世界盃決賽周歷來首次有比賽受天氣影響而暫停。

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